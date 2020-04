Cariola tras derrota en la Cámara: Hay un veto político a las ideas del PC

Tras la derrota en la votación para definir la mesa de la Cámara Baja, la diputada Karol Cariola (PC) cuestionó el "veto a las ideas" de su partido y llamó a dejar atrás las diferencias en la oposición.

Luego que Diego Paulsen (RN) fuera electo como nuevo presidente de la Cámara, Cariola, que fue candidata a la primera vicepresidencia, indicó que "nosotros creemos que lo que se hace hacia el Partido Comunista más bien es un veto político a las ideas".

"Si empezamos a buscar a cada uno de los parlamentarios del PC van a encontrarse con que todos y todas habitualmente transparentamos las votaciones de la Cámara y esperamos que eso no sea una razón para vetarnos en nuestra posibilidad de llegar a la testera de la mesa", dijo la parlamentaria.

Cariola manifestó que "nuestro foco, más que salir a buscar quién votó, quién no votó, quién incumplió, porque esto no se trata de una cacería de brujas, nosotros estamos efectivamente coordinándonos en estos momentos para poder lograr un acuerdo que nos permita revertir el bochorno de ayer".

Gracias x los gestos de cariño y apoyo q he recibido estas horas. Pero no veo esto como una afrenta personal, sino más bien,un veto político al @PCdeChile y también de género ya q era la única mujer q postulaba a la mesa.Espero q podamos reparar esto con UNIDAD y altura de miras — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) April 8, 2020

El diputado Miguel Crispi (RD) descartó un veto al PC y recalcó que la crítica es a Gabriel Silber, el candidato de la DC para la presidencia.

"Yo creo que no es suficiente tener un acuerdo administrativo en estas circunstancias, sino que se necesita un poco más de profundidad y que lo que pasó ayer es síntoma de una enfermedad, que es la ausencia de acuerdos políticos", indicó.

Crispi añadió que "mi opinión personal es que por supuesto nosotros estaríamos disponibles a apoyar a cualquier candidato con la Democracia Cristiana, pero lo de Silber sería insostenible".

La oposición busca recomponer su acuerdo y mientras que un grupo de parlamentarios planteó censurar a Paulsen, otro sector apuntó a proponer una nueva mesa, encabezada por Iván Flores (DC), acompañado por Loreto Carvajal (PPD) y Cariola.

Sin embargo, no se logró un acuerdo durante esta jornada, aunque en las conversaciones se impuso idea de no censurar a la mesa, ya que de no avanzar a un consenso se exponen a un nuevo fracaso.

Paulsen sigue "firme"

El presidente electo de la Cámara, Diego Paulsen, comentó que "estoy pisando más firme que nunca aquí (...) mi puesto va a durar hasta que la oposición me quiera censurar o hasta que terminemos una legislatura".

"Con el tiempo vamos a ir armando los equipos necesarios, pero creo que hoy día el equipo periodístico de RN ha estado a disposición y hemos podido hacer un buen trabajo", dijo.