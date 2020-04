Derrota de la oposición: Diputados de Chile Vamos liderarán la Cámara

En medio de la pandemia por el coronavirus, la Cámara de Diputadas y Diputados eligió a la nueva mesa directiva de la Corporación, que será presidida por Diego Paulsen (RN) junto a Francisco Undurraga (Evópoli) y Rodrigo González (PPD) en las dos vicepresidencias.

La mesa sucede a la que presidió hasta hoy el DC Iván Flores y la votación -que exigió una segunda vuelta- significó una derrota para la oposición, que tiene mayoría en la Sala.

Pese a ello, Gabriel Silber (DC) no logró tener los votos suficientes para encabezar la Corporación y Karol Cariola (PC) tampoco para una de las vicepresidencias.

La sesión estuvo marcada por presiones que hubo desde partidos de oposición, como del Frente Amplio y de la ex Nueva Mayoría, en torno a que la DC reemplazara el nombre de Silber por Víctor Torres u otro.

Hubo varios parlamentarios que señalaron explícitamente que no iban a votar -ni en primera ni segunda vuelta- por Silber, como la PPD Andrea Parra, quien lo acusó ser el "guaripola" de los acuerdos con el Gobierno.

Mientras que el jefe de bancada del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, volvió a poner sobre la mesa el episodio que hace un año ya le había costado el puesto a Silber para presidir en ese entonces la Corporación: la denuncia de violencia intrafamiliar en el que estuvo involucrado por una carta anónima, que luego se supo fue enviada por una secretaria del diputado independiente René Alinco.

Sepúlveda argumentó que ha tenido "información concreta, palpable, de que la situación de violencia intrafamiliar no está despejada (...) Es una situación que no está despejada. Por los antecedentes que tengo, me hacen imposible votar por Gabriel Silber para la presidencia".

El legislador ha reconocido que es amigo de Cristina Orellana, ex esposa de Silber: "Trabajamos juntos en el gobierno regional del Maule en los años 2008, 2007. Nos conocemos".

Todos con mascarillas en la Sala

Los parlamentarios se vieron obligados a acudir este martes al Congreso, pese a que unos 25 legisladores de más de 60 años, que forman parte de la población de riesgo ante el Covid-19, hayan sido eximidos de asistir a la Sala.

Esto debido a que, por reglamento, la votación de la nueva mesa es de carácter presencial, por lo que no se pudo hacer de forma remota.

Por acuerdo de los comités, todos los legisladores estaban obligados a usar mascarillas en la Sala.