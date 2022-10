De la Carrera genera repudio por dichos transfóbicos contra Emilia Schneider

El diputado Gonzalo de la Carrera sumó este miércoles otro escándalo en apenas siete meses de su período en la Cámara Baja, y esta vez generó repudio tras emplazar a la diputada Emilia Schneider con unas declaraciones tachados de "transfóbicos".

La polémica ocurrió esta mañana durante el debate en Sala sobre un proyecto de reforma constitucional, impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric, que garantiza la propiedad de los afiliados sobre sus fondos de capitalización individual.

Schneider, la primera mujer trans en ejercer como diputada, intervino subrayando que la iniciativa despejará miedos infundados y planteó que la Asociación de AFP "no es tan seca con los números como dice Gonzalo de la Carrera".

El legislador, que renunció al Partido Republicano antes de asumir y que fue expulsado de su bancada a fines de agosto tras el puñetazo que protagonizó también en Sala, pidió la palabra para responder a la alusión de Schneider.

"(Hay) dos grandes mentiras, diputada, respetando su condición, usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar", profirió De la Carrera, provocando un inmediato repudio por parte de diputadas.

Aquello causó un álgido debate que obligó a suspender la sesión por algunos minutos.

El diputado Gonzalo de la Carrera generó polémica en la Cámara al emplazar a la diputada Emilia Schneider: "Usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar" #CooperativaContigo pic.twitter.com/3IZ9g7DBPR — Viviana Coloma #YoMeVacuno (@vivi_coloma) October 5, 2022

Luego, Schneider realizó un punto de prensa en el que enfatizó que "no podemos seguir tolerando que en este Congreso Nacional autoridades electas difundan discursos de odio, porque eso atenta contra la democracia".

"El diputado De la Carrera pide la palabra para decir que yo miento por mi condición y no alcanza a terminar lo que iba decir, pero todos sabemos para dónde iba: un discurso de odio, transfóbico, aludiendo al hecho de que soy una mujer trans", deploró.

Recordó incluso que "no es la primera vez que me hostiga de esta forma: en un evento fuera de la Cámara se me acerca para señalarme si sé que nunca voy a poder menstruar: al día siguiente el diputado (Cristóbal) Urruticoechea, jefe de bancada, me ofreció disculpas. Espero que esta ocasión también se disculpen el diputado De la Carrera y el Partido Republicano con el cual trabaja".

"Es inaceptable que en una democracia sigamos incitando al odio a grupos que han vivido tanta discriminación como las diversidades sexuales y de género, y no podemos seguir tolerando este nivel de impunidad. Las sanciones en la Comisión de Ética no están alcanzando para ponerle una raya a esos sectores de ultraderecha que lo que hacen es desquiciar el debate, ofender, insultar e incitar ala violencia. Necesitamos una nueva ley antidiscriminación, pero eso debe partir acá", sostuvo la exdirigenta universitaria.

Gonzalo de la Carrera acaba de decir en la @Camara_cl que yo miento a propósito de mi “condición”. No alcanzó a terminar lo que iba a decir, pero sabemos para dónde iba: odio y transfobia. Hasta cuándo toleramos esto? Voy a exigir sus disculpas y mi derecho a réplica. — Emilia Schneider (@emischneiderv) October 5, 2022

PROMOVERÁN REFORMA PARA DESTITUIR A PARLAMENTARIOS QUE AGREDAN A OTROS

Ante este nuevo escándalo de De la Carrera, en el Congreso empieza a rondar la necesidad de legislar para que exista un mescanismo de destitución de parlamentarios que agredan a sus pares.

La diputada Danisa Astudillo (PS) se reunió con la ministra secretaria general de la Presidencia, la también socialista Ana Lya Uriarte, para abordar una reforma constitucional en ese sentido.

"Creemos que esto no puede quedar solo en una multa o un mero llamado de atención o un punto de prensa, debe haber sanciones más graves como la destitución del cargo. Y, por lo tanto, nos reunimos con la ministra Ana Lya Uriarte y se comprometió, como lo había hecho el exministro Giorgio Jackson, a ponerle urgencia (al proyecto), ella lo leyó y dice que existe toda la disposición del gobierno a poder tramitarlo rápidamente", comentó la legisladora por el distrito 2.

De la Carrera ya ha sido sancionado dos veces por la Comisión de Ética por agresiones a colegas en el corto tiempo que lleva de legislatura: la primera, por un "tirón de orejas" al diputado socialista Daniel Manouchehri que cometió en junio y, la segunda, por el puñetazo a fines de agosto contra el primer vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda.