Comisión de Ética sancionó a Marisela Santibáñez por dichos ofensivos contra Jaime Guzmán

La comisión de Ética de la Cámara Baja sancionó a la diputada Marisela Santibáñez (ex PRO) por emitir expresiones ofensivas contra Jaime Guzmán durante un encuentro con el Partido Comunista a principios de año.

Durante la tradicional Fiesta de los Abrazos del PC, en el Parque O'Higgins, la legisladora intervino y defendió a Gabriel Boric, en ese momento involucrado en una polémica por aparecer con una polera en la que aparecía la imagen de Guzmán con disparos en la cabeza.

"No me interesa que en las noticias se esté debatiendo por su polera con la cara de Jaime Guzmán (...) porque si yo fuera tan radical como soy, yo digo 'Bien muerto el perro', y perdónenme los que crean que no es así. ¡Bien muerto el perro!", dijo la actriz en aquella oportunidad.

Por esto la UDI denunció a la diputada ante la comisión de Ética, instancia que la sancionó con una amonestación y una multa por una sola vez del 5 por ciento de su dieta.

Tras el exabrupto, la parlamentaria ofreció disculpas a la familia del ex senador recociendo un error en sus dichos.