Bancada de RN blinda a Desbordes y pide al Presidente "no ceder a presiones injustificadas"

La bancada de Renovación Nacional (RN) salió este martes a blindar al timonel del partido, Mario Desbordes, tras las críticas del partido luego del cambio de gabinete, que no los dejó conformes.

Durante los últimos días, la UDI ha acusado que en el ajuste de ministros no se respetaron los equilibrios, ya que de los cuatro nuevos integrantes, uno es militante de RN (Teodoro Ribera) y otros dos tienen cercanía con la tienda con sede en calle Antonio Varas (Jaime Mañalich y Juan Carlos Jobet). Al respecto, el presidente del partido pidió orden en el gremialismo y pidió "cortar el espectáculo".

Los diputados de RN manifestaron su total respaldo al presidente del partido y adhirieron a un documento dirigido a Desbordes en que aseguran que "desde hace varios días, hemos visto a través de los distintos medios de prensa, cómo nuestros aliados de la UDI, han cuestionado el ajuste de gabinete, dirigiendo las críticas equivocadamente hacia nuestro partido y en especial hacia ti, como presidente de Renovación Nacional".

"Esperamos que esas declaraciones, así como aquellas que descalifican la labor de nuestra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, puedan dar paso a reacciones más moderadas y que reflejen verdaderamente el espíritu de un partido que es parte de Chile Vamos", agregaron.

En ese sentido, destacaron un llamado "a la unidad y a apoyar" al Gobierno, además de "moderar sus declaraciones".

"Que estas actitudes mezquinas no nos alejen de la política que queremos construir, no nos desvíen del objetivo primordial, que es trabajar para que a Chile y a nuestro Gobierno le vaya bien", dice la comunicación.

Por último, los parlamentarios realizaron un llamado al Presidente Sebastián Piñera a "no ceder ante presiones injustificadas que no ayudan ni colaboran al clima de unidad que necesitamos para poner a Chile en marcha y por sobretodo a perfeccionar la gestión del poder Ejecutivo".

Diputado Santana (RN): Críticas son injustas, desafortunadas e improcedentes

Al respecto, el diputado Alejandro Santana (RN) explicó que el documento "sentimos que es injusto el reclamo y, principalmente, la presunta responsabilidad que se le atribuye al partido y al presidente Mario Desbordes. Nosotros desde el primer minuto hemos entregado el apoyo al Presidente, esta es una decisión que pasa por su criterio y, obviamente, lo que pueda afectar o no a la UDI está lejos de ser parte de nuestra responsabilidad".

"RN hoy día es el partido más importante, más grande de Chile. Es la palanca del Gobierno. Y en ese aspecto, nosotros vamos a tomar el rol que nos corresponde que es empujar para que al Gobierno le vaya bien", agregó Santana.

En ese sentido, Santana agregó que buscan "apoyar las decisiones que toma el Presidente de la República y principalmente convocar a todos los partidos, y especialmente a la UDI, a que mantengamos las buenas relaciones y que no afectemos el apoyo al Gobierno o las relaciones entre nosotros porque se movió un ministro cercano a ellos o militante de ellos".

"Esperamos que esto que ha pasado no genere una presión ilegítima hacia el Gobierno porque el trabajo que se ha desarrollado durante el último tiempo en ir mejorando la instalación del Gobierno, no solamente en Santiago, sino también en regiones, no se vea afectado", agregó.

En la misma línea, aseguró que "creemos que el Gobierno lo hacemos todos, que los equilibrios tienen que existir, ese ha sido siempre el desafío y la propuesta de RN y de nuestro presidente Mario Desbordes, por eso consideramos, muy injustas, desafortunadas e improcedentes lo que ha planteado la UDI en estos últimos días".