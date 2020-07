Desbordes: Es raro que Larraín Matte renuncie en vez de sacar adelante el buque

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, criticó la decisión de su homólogo de Evópoli, Hernán Larraín Matte, de dejar el cargo y aseguró que "no hay ninguna razón" para que renuncien los otros timoneles de Chile Vamos, en medio de la crisis que afecta a la coalición oficialista.

"(En) Chile Vamos, y lo sabe Hernán, por eso es rara la renuncia en este minuto, estamos los presidentes de partidos empeñados en recomponer rápidamente el funcionamiento de nuestra coalición", dijo Desbordes en un video.

"La responsabilidad de un presidente de partido cuando se producen las crisis, en mi opinión, no es renunciar; es enfrentar la crisis, sacar adelante el buque que tiene a cargo. Tenemos un amplio respaldo en nuestros partidos, por lo tanto no veo ninguna razón para que los demás presidentes de partido renunciáramos. Respeto su decisión", agregó el diputado.

La semana pasada, Larraín Matte planteó sin éxito a sus pares Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Mario Desbordes (RN) que dimitieran las presidencias de sus partidos como gesto político ante la crisis en Chile Vamos por las divisiones que ha desencadenado el debate legislativo de la reforma constitucional que busca que los afiliados puedan retirar anticipadamente un 10 por ciento de sus fondos de AFP durante el estado de catástrofe, un proyecto muy popular en la ciudadanía pero a la que el Gobierno se opone.

Durante su votación en particular, el miércoles pasado, la iniciativa, que requería 93 votos favorables en la Cámara de Diputadas y Diputados, acabó contando con 95 votos a favor, de los que 13 provinieron del oficialismo: siete de RN, cinco de la UDI y uno independiente.

Tras el rechazo del resto de los presidentes de Chile Vamos, ayer domingo se difundió un comunicado de Larraín Matte en la que informó su renuncia a la cabeza de Evópoli.

"Espero generar un contexto para que otros presidentes de partido también se abran a esta reflexión. Creo que este es el momento de pensar en el país y no de aferrarnos a los cargos, de que pensemos en los proyectos colectivos. Hoy Chile Vamos tiene la misión de acompañar al Presidente Piñera en el Gobierno, y para eso me parece fundamental que Chile Vamos sea parte de la solución, y no parte del problema", dijo hoy el ex timonel.

El diputado y ex presidente de la UDI Patricio Melero cree que la renuncia de Larraín Matte a la presidencia de Evópoli es más bien una estrategia.

"Creo que él de alguna manera busca a través de la solicitud de la renuncia de todos liberar en parte la responsabilidad de la conducción política de los ministros del Gobierno, y tratar de generar un equilibrio en términos de que no caiga todo el peso de la prueba sobre unos, liberando a otros, y yo creo que eso no es necesario que lo haga", planteó el parlamentario.