Desbordes: ¿Estamos esperando un estallido social 2.0? Asomémonos a la calle, hagamos un mea culpa en serio

En medio de la tensa situación en Chile Vamos, con recriminaciones cruzadas e incluso hacia el Gobierno, el timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, llamó a hacer un "mea culpa en serio" sobre el contexto que llevó a la crisis interna, marcado por el debate sobre las medidas de apoyo a la ciudadanía afectada por los efectos de la pandemia.

"¿Qué vamos a hacer con las clase media? ¿Estamos esperando que la gente salga a protestar y haya un estallido social 2.0? ¿Por qué no nos asomamos a la calle y vemos qué está pasando? Hagamos un mea culpa en serio", dijo el diputado en conversación con El Diario de Cooperativa.

La crisis oficialista, que inició tras la promulgación -descartando el veto que pedía la UDI- del límite a la reelección, se acentuó luego de que la Cámara Baja aprobó la idea de legislar la reforma para permitir el retiro del 10% de los fondos en AFP con 13 votos del bloque -4 UDI y 9 RN-.

Luego de ello, las críticas apuntaron a la conducción política dle Gobierno y algunas también al propio Desbordes, uno de los primeros en el oficialismo que dijo estar abierto al retiro parcial de ahorros previsionales para afrontar los efectos de la pandemia, pero que finalmente se abstuvo en la votación del miércoles.

"Siempre dije que era la última opción, y gracias a eso ahora tenemos propuestas para la clase media. Porque los Melero, los Felipe Kast dijeron que no era necesario, basta googlear", justificó Desbordes.

En ese marco, consideró que la disconformidad con las últimos planes de apoyo a la clase media anunciados como el principal factor de esos apoyos oficialistas a la reforma que el Gobierno rechaza: "Tratamos de convencerlos, pero no pudimos a todos. Yo creo que las medidas son buenas, pero los diputados no se convencieron de que fueran tan contundentes como pedía la ciudadanía", dijo, aunque igualmente planteó que la propuesta necesita correcciones.

En vistas a la nueva votación que habrá en la Cámara sobre la reforma, ahora en particular, el diputado dijo mantener "la solicitud de abstenerse a quienes estamos de acuerdo a abrirse a esta posibilidad pero sólo como última opción".

Asimismo, pidió abordar "en serio" el debate previsional y retomar la tramitación de la reforma que impulsa el Gobierno desde hace un par de años.

SOBRE LAS CRÍTICAS A SU POSICIÓN

Parte de las críticas en su contra fueron desde la UDI y Evópoli, que lo acusaron de "generar mensajes confusos" y de "esconder la mano" en la votación.

Desbordes replicó precisando que la reforma se aprobó en general "por dos votos de diferencia, y la UDI aportó cuatro", por lo que -planteó- el cuestionamiento "también es una fórmula de apuntar al otro tratando quizás de que no se note la participación propia; no es la fórmula, hay que conversar, ver por qué pasan estas cosas y por qué no logramos convencer a los parlamentarios".

No obstante, cree que "el Gobierno tiene razón en suspender momentáneamente el comité político ampliado para enfriar un pquitos los ánimos y poder conversar".

"ALLAMAND CONTRIBUYÓ A ECHAR ABAJO EL DEBATE"

El timonel RN apuntó sus dardos también al senador Andrés Allamand, compañero de partido, quien "debe haber sido el que incendió más el debate; si alguien contribuyó a echar abajo el debate fue él con su frase de 'regalar plata a gente que no lo necesita'. Si alguien ayudó a que el debate fuera difícil fue justamente él, y espero que no se ponga tan ansioso por las (elecciones) internas y tenga un poquito más de cuidado".