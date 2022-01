En El Primer Café de Cooperativa, el sociólogo Eugenio Guzmán (Libertad y Desarrollo) realizó una reflexión respecto al futuro de la derecha y centroderecha en el país, que a partir de marzo se convertirán en oposición, y señaló que "creo que la derecha, dado que hay varias corrientes, tienen que resolver el siguiente problema: un colectivo para ser tal, para generar acción colectiva, tiene que ponerse de acuerdo en ciertos mínimos, no en los máximos" y que, debido a esto, "eso supone cierto acuerdo de qué es lo sustantivo de ese grupo o alianza, y no aquellos elementos que no unen".

