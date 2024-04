Caso Ojeda: Oposición demanda romper relaciones con Venezuela

Parlamentarios de oposición llamaron al Gobierno a romper las relaciones bilaterales con Venezuela, después de que el fiscal Héctor Barros revelara que el crimen del exteniente Ronald Ojeda fue encargado desde ese país, lo que -a juicio de los legisladores- implica una participación del régimen de Nicolás Maduro.

Si bien reafirmó que el secuestro y asesinato del disidente venezolano fue orquestado en su país de origen, el persecutor aclaró este viernes que "no he dicho que es un tema político ni quién lo organizó, porque eso es parte de la investigación, (aunque) el perfil que tiene la víctima es político".

No obstante esta precisión, el presidente de la UDI, Javier Macaya, subrayó que "romper relaciones diplomáticas con Venezuela parece evidente, porque si no se hace aquello, si la ministra del Interior (Carolina Tohá) y el Gobierno piensan que se puede dialogar con el mismo gobierno que mandó a matar a un ciudadano venezolano a Chile, me parece de una inocencia y una candidez que los chilenos ya no pueden soportar. En buen chileno, le están viendo la cara a Chile".

"La actitud del Gobierno en el caso del exteniente Ojeda ha sido ingenua y negligente", coincidió el jefe de los diputados de Evópoli, Jorge Guzmán, asegurando que "Maduro se ríe en nuestra cara y el Presidente Boric no ha sido capaz de defender la soberanía nacional y condenar la acción criminal de Venezuela en nuestro territorio".

"Boric debe habitar el cargo de una vez, romper relaciones con Venezuela y remover al embajador (de Chile en ese país, Jaime) Gazmuri inmediatamente. Basta de complicidad. Pongamos a Chile primero", enfatizó.

Lo mismo demandó la diputada republicana Catalina Del Real: "El Gobierno tiene que cortar toda relación con la dictadura de Maduro y expulsar a la delegación diplomática venezolana en Chile. Acá hubo una vulneración grave a nuestra soberanía, por lo que necesitamos un Gobierno que actúe con determinación. Estamos frente a un caso de máxima gravedad y esperamos que el Gobierno esté a la altura", subrayó la integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

DEMÓCRATAS SUGIERE QUE GAZMURI SE QUEDE EN CHILE

Por su parte, la timonel de Demócratas, Ximena Rincón, estimó que "lo mejor que pudo ocurrir es que el Gobierno finalmente aceptara la sugerencia que hicimos desde la oposición de que llamara al embajador a informar", dado que Gazmuri aterriza en Chile el lunes, tras ser llamado a consultas por el Presidente Boric.

En esa línea, la senadora planteó que el Ejecutivo "debiera dejarlo permanentemente acá, sin necesidad de cortar relaciones, manteniendo la embajada" en Caracas.

No obstante, la diputada Karen Medina (PDG) se sumó al llamado de la derecha: "Hay que cerrar las relaciones con Venezuela, y entregarle (a ese país) esa manga de delincuentes que tenemos aquí, y cortar todo tipo de relación con ese país que no nos beneficia para nada y además está burlando nuestra soberanía", sentenció.

Consultada más temprano por esta posibilidad, la ministra Tohá aseveró que "si el país fuera por un camino de ese tipo en este momento, sería renunciar a toda posibilidad de justicia en este caso", que es la prioridad del Ejecutivo, y por ende, enfoca sus esfuerzos en que Venezuela extradite a los dos sospechosos identificados por Fiscalía.

BANCADA RN EXIGE CAMBIOS EN INTERIOR

En tanto, el diputado RN Jorge Durán solicitó que "la ministra Tohá, el subsecretario (del Interior, Manuel) Monsalve y el subsecretario (de Prevención del Delito, Eduardo) Vergara den un paso al costado", petición similar a la que emitió su bancada en la víspera, en esa ocasión por el asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez.

"Ya basta de tanta pasividad. En este Gobierno han sido asesinados siete carabineros en manos de la delincuencia y siguen con titubeos y medidas sin concretar, y el Presidente lanza frases grandilocuentes ante la prensa, pero en lo concreto no han hecho nada en materia de seguridad", advirtió Durán.

El senador Macaya además recordó que, una vez descubierto el homicidio de Ojeda a principios de marzo, el Presidente Gabriel Boric acusó a la derecha de anticomunismo "por esbozar esta hipótesis" de una intervención venezolana, aunque el Mandatario se refería en particular a quienes objetaban el rol del Partido Comunista en la coalición gobernante.

Lo anterior, debido a que Juan Andrés Lagos, histórico militante comunista y actual asesor en la Subsecretaría del Interior, planteó no prejuzgar al régimen de Caracas por el entonces rapto del exteniente, calificando esa idea como una "especulación terrible".

Por lo mismo, el diputado RN Mauro González opinó que estos antecedentes no sólo "deben marcar un antes y un después en las relaciones diplomáticas con Venezuela", sino que también "es urgente la salida de Juan Andrés Lagos, porque no puede estar en ese cargo una persona que negó tajantemente la participación de Maduro en el caso de Ojeda, e incluso dijo que esto era una tesis inventada de la oposición, por lo que es un riesgo que una persona así siga en el Ministerio del Interior".