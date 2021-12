En El Primer Café, el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN, Libertad y Desarrollo) realizó una reflexión en torno al futuro de la que denominó "la centroderecha y la derecha", explicando que es momento de plantear la "existencia de estas dos realidades políticas", recalcando que el actual oficialismo no puede hacer cambios partiendo por asumir liderazgos, sino que se debe consagrar la identidad y los contenidos, favoreciendo el recambio generacional. "Tiene que ir de la mano con una identidad y conceptos programáticos específicos y no tanto pensando en el otro sino en lo que nosotros ofrecemos definitivamente a la ciudadanía", señaló, y agregó que "esta es una carrera larga, no cometamos errores en los primeros 50 metros, reconozcamos aquella herencia que hay que rescatar y valorar, pero entreguémosle la responsabilidad de lo que viene a las nuevas generaciones".

LEER ARTICULO COMPLETO