Beatriz Sánchez: El "decálogo" de Piñera "no es muy distinta a la Constitución actual"

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, reaccionó de modo crítico frente a los 10 puntos señalados como "esenciales" por el Presidente Sebastián Piñera para una eventual nueva Constitución, y afirmó que no se pronunciará por una eventual nuevo intento rumbo a La Moneda hasta después del plebiscito del 25 de octubre.

Según se conoció en las últimas horas, el Mandatario elaboró un documento de tres páginas, que compartió con varios de sus ministros, en el que reivindica aspectos como "el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos", "educación obligatoria y financiada por un sistema gratuito" y que "el Estado debe garantizar el acceso libre a las prestaciones de salud".

"Él tiene su derecho a presentar su decálogo, pero la prescindencia (que Piñera ha pedido a su Gobierno) ya no es tanta con esto. Y lo que a mí me parecería justo es que el Presidente, ojalá, fuera uno más dentro de lo que significa construir una Constitución", sostuvo Sánchez.

"Me parece interesante, sobre todo por el tema de la prescindencia, que lo que hace el Presidente con su decálogo, mirándolo muy de cerca, es que básicamente mucho de lo que él instala allí tiene total base en la Constitución de hoy día, no hay una propuesta muy distinta a la Constitución de hoy, sobre todo en algo que define harto a la Constitución de 1980, como es el Estado subsidiario", aseguró la periodista y ex abanderada del FA.

¿Nueva candidatura? "Es un tema que voy a aclarar después del plebiscito"

Sánchez dijo que se va a pronunciar a la posibilidad de asumir una nueva candidatura presidencial después del referéndum, recalcando que hoy la prioridad número uno es "movilizar a la gente" de cara al proceso constitucional, "que va a definir al país para los próximos 40 años".

"Es un tema que voy a aclarar después del plebiscito. Creo que no es el momento de estar hablando de nosotros hoy y, además, faltan muchas cosas por determinar aún. El plebiscito nos entrega un momento histórico para Chile (...) y hoy mi concentración está en eso", aseveró.

Una candidatura presidencial en este momento, enfatizó, "es como poner la carreta delante de los bueyes".

Jadue, "un súper liderazgo"

Consultada sobre la figura del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) -que ha obtenido un importante apoyo en las encuestas como eventual candidato, como contrapeso del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI)-, Sánchez destacó que él "empezó a mostrar cosas muy novedosas" en su sillón municipal y lo considera "un súper liderazgo".

"Me aparece normal que surjan liderazgos y me parece interesante que lo hagan desde los municipios. Algo nos está señalando el país a propósito de dónde se focalizan los liderazgos", apuntó.

Sin embargo, rehusó entrar el debate en torno a unas eventuales primarias entre el Frente Amplio y la oposición para dirimir candidaturas con tal de encarar unidos a sus adversarios de la derecha en los comicios de 2021.

"Insisto en que lo peor que podemos hacer desde los sectores políticos hoy es presidencializar todo lo que está pasando. Por eso quiero dar un pie atrás y ser muy categórica. No me voy a meter al tema presidencial ahora, porque sería dejar todo el interés del diálogo sobre los partidos políticos y nuestra atención tiene que estar focalizada fuera de nosotros", subrayó.