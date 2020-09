Piñera planteó 10 aspectos "esenciales" para una nueva Constitución

El Presidente Sebastián Piñera entró de lleno en el debate sobre los contenidos de una eventual nueva Constitución, dando a conocer 10 puntos que, en su opinión, son "esenciales para construir una Constitución Democrática para todos los chilenos y chilenas".

Tras reunir opiniones de expertos cercanos a él, la máxima autoridad del país elaboró un documento de tres páginas con estos aspectos que considera "esenciales", texto que empezó a compartir con varios de sus ministros esta semana, según informó La Tercera.

"La Constitución no resuelve todos los problemas de la sociedad, pero sí debe ser el marco institucional dentro del cual se desenvuelven la política, las leyes y la vida en sociedad (...) no debe incluir un extenso listado de buenas intenciones ni tampoco de reglamentaciones en detalle para cada institución. Ese terreno le corresponde a la política y las leyes. No podemos pretender escribir hoy y en forma rígida, todas las páginas del futuro", dice el documento.

No es la primera vez que Piñera plantea materias que debieran estar consagradas en una posible nueva Carta Magna: ya lo hizo cuando convocó al plebiscito en diciembre pasado y posteriormente en enero en el marco de Enade 2020.

Los 10 aspectos planteados por el Mandataria para la eventual nueva Constitución son los siguientes, de acuerdo al texto al que accedió el matutino:

1. Rol del Estado

"Chile debe ser una república democrática y con Estado de derecho, en la cual el Estado sea más solidario y esté al servicio de las personas".

"El Estado debe reconocer y amparar a los grupos intermedios, garantizando su adecuada autonomía. Además, debe garantizar el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, respetando las normas legales que regulen dicha actividad".

2. Familia

"La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado debe proteger el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos".

3. Derechos civiles y políticos

"Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos. Garantizar la igualdad de todos ante la ley y la protección ante cualquier discriminación o abuso".

"Algunos derechos civiles y políticos fundamentales que debe consagrar nuestra Constitución:

El derecho a la vida y la prohibición de someter a una persona a tortura o tratos degradantes, garantizando siempre su integridad física y psíquica.

La libertad de expresión, de pensamiento y de religión.

La libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, lo que permite fundar o ser parte de sindicatos u otras asociaciones.

La libertad de movimiento, para moverse o permanecer en cualquier lugar del país.

La presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso y a una defensa jurídica.

El derecho a la propiedad privada, porque nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por una causa justificada y en virtud de una ley".

4. Derechos económicos, sociales y culturales

"Educación: Deberá ser obligatoria y financiada por un sistema gratuito, hasta la educación media. Las personas tienen el derecho de abrir establecimientos educacionales y los padres el derecho de escoger el establecimiento para sus hijos.

Salud: El Estado debe garantizar el acceso libre a las prestaciones de salud. Cada persona debe tener el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado.

Pensiones: El Estado debe tomar medidas para que todas las personas tengan pensiones que les permitan vivir dignamente".

5. Sociedad inclusiva y diversa

"Nuestra Constitución debe contemplar mayores mecanismos que permitan una participación ciudadana temprana en algunas decisiones públicas que sean muy relevantes para la Nación.

Además, debe garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, incluyendo a las minorías sexuales.

La Constitución debe incluir el reconocimiento de los pueblos originarios, pues es un deber del Estado respetar su identidad, cultura y tradiciones ancestrales.

En Chile no debe haber persona ni grupo privilegiado".

6. Orden público

"El deber del Estado de garantizar el orden público y la seguridad nacional, dando protección a la población y a la familia".

7. Medio ambiente

"El Estado debe resguardar el medioambiente para las generaciones futuras, tomando medidas concretas para avanzar en su cuidado. La Constitución debe consagrar el principio del desarrollo sustentable".

8. Separación de los poderes del estado

"La Constitución debe establecer la separación e independencia de los Poderes del Estado, con mecanismos efectivos de pesos y contrapesos.

El Estado debe respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Además, tendrá que reconocer la autonomía de órganos fundamentales para la República como Ministerio Público, el Servel, la Contraloría o el Banco Central.

Es necesario perfeccionar y modernizar el funcionamiento del Tribunal Constitucional".

9. Responsabilidad de las autoridades y transparencia del Estado

"Los actos de los órganos del Estado deben ser públicos y transparentes, que deben someter su actuar a la Constitución.

La Constitución debe consagrar el estricto cumplimiento al principio de probidad en el ejercicio de la función pública.

Ninguna persona puede atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

La responsabilidad fiscal y macroeconómica del Estado".

10. Descentralización

"La descentralización de la administración del Estado. Para ello, los órganos del Estado deben promover el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas.

Es necesario un compromiso decidido en favor del proceso de descentralización, para lo cual debemos consagrar constitucionalmente y en forma mucho más efectiva una real distribución de potestades locales, regionales y nacionales. Decisiones políticas, administrativas y fiscales".