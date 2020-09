Teillier: Que el PC quede fuera de primarias perjudicará a cualquier presidenciable de oposición

Los presidentes del Partido Comunista y el Partido Por la Democracia, Guillermo Teillier y Heraldo Muñoz, respectivamente, valoraron positivamente las declaraciones del diputado Gabriel Boric (Convergencia Social), quien este jueves, en Cooperativa, abrió la puerta para que el Frente Amplio y la oposición pacten primarias para dirimir candidaturas con tal de encarar unidos a sus adversarios de la derecha en los comicios de 2021.

"Yo espero que en la medida que haya convergencia de ideas -por eso es importante hacer ese debate y no poner la carreta delante de los bueyes-, podamos tener primarias presidenciales con todos los que sean necesarios", dijo Boric en entrevista con El Diario de Cooperativa.

El frenteamplista advirtió que "lo que nos ha enseñado la historia es que la unidad no puede ser vacía, sino que en torno a proyectos e ideas compartidas, si no, sucede lo que le pasó a la Nueva Mayoría, que por el ánimo de volver al poder terminó renunciando al debate de ideas interno".

"Estoy de acuerdo con el diputado (Boric), indudablemente", dijo el timonel del PC, cuya principal carta presidencial, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha obtenido un importante apoyo en las encuestas como eventual candidato, como contrapeso del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI).

"Nosotros fuimos unos de los primeros que propusimos que debiera haber una primaria total de todas las candidaturas presidenciales, porque, de lo contrario, es muy difícil que podamos ganar el Gobierno. Eso lo saben todos los otros partidos de oposición", señaló Teillier.

En esta línea, enfatizó que "no es una cosa de que el PC se queda afuera o no (de una primaria): si el Partido Comunista se queda afuera, bueno, puede ser muy perjudicial para cualquiera que quiera llegar a ser Presidente de la República, si no cuenta, en ese momento, con el apoyo de los comunistas".

HERALDO MUÑOZ: "ES FUNDAMENTAL UNA PLATAFORMA COMÚN"

Por su parte, el líder del PPD, Heraldo Muñoz, dijo coincidir con Boric: "Creo que es fundamental tener una plataforma de ideas y valores progresistas compartidos y una aproximación programática, algo fundamental para avanzar hacia la unidad opositora".

Desde la Democracia Cristiana, la senadora Ximena Rincón alertó "cierta ansiedad de algunos de instalarse como candidatos y de otros de poner condiciones respecto de que el que gane una primaria es el que fija la línea del programa".

"Yo creo que antes que cualquier incursión de nombres, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a ofrecerle al país, y, a partir de eso, obviamente trazar un calendario de elecciones primarias y postulaciones", aseguró la legisladora.

"Lo fundamental es fijar ese ideario de trabajo para que la ciudadanía sepa qué es lo que le estamos ofreciendo", sentenció Rincón.