Ex Presidente Piñera también declinó asistir al acto de cierre de la Convención Constitucional

El ex Mandatario Sebastián Piñera informó que "al igual que los otros ex presidentes, he decidido no asistir" al acto de cierre de la Convención Constitucional, el próximo 4 de julio.

A través de una misiva dirigida a María Elisa Quinteros, el ex jefe de Estado explicó el por qué de su decisión: "Creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los ex presidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país".

Además, indicó que "las constituciones deben ser el gran marco de unidad, estabilidad y proyección, dentro del cual se debaten democráticamente las distintas ideas, se resuelven las legítimas diferencias y se construye un mejor futuro para todos".

"Para lograr este objetivo -continuó- es fundamental que la Constitución tenga un amplio y sólido apoyo ciudadano, para que sea reconocida y respetada por todos. En Chile llevamos más de 40 años dividiéndonos y confrontándonos en torno a la Constitución del 80', a pesar de sus múltiples y significativas reformas".

Añadiendo que "la inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años. Quiere unidad y que la Constitución sea la Casa de Todos".

AHORA: ex Pdte @sebastianpinera decide no asistir a invitación de la @convencioncl .. "creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó no honra la tradición de respeto republicano" dice en carta a @MEQChile 👇 #CooperativaContigo pic.twitter.com/iYL2OW6KpT — Mauricio Bustamante (@tv_mauricio) June 20, 2022

Esto se da en medio de la incertidumbre sobre la participación de los ex gobernantes a la cita y que, el jueves pasado, Ricardo Lagos decidió poner su punto de vista declinando asistir a la ceremonia "dado las dificultades existentes ante el aforo que debe respetarse".

"Le rogaría que no considere mi nombre en la Ceremonia de presentación del texto de la Nueva Constitución para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la Convención, puedan participar del evento y se informen a cabalidad sobre los alcances del texto propuesto", apuntó también en una carta.

Más escueto, pero con el mismo espíritu, Eduardo Frei dijo que "si bien agradezco su invitación a la Sesión de Pleno de la Convención Constitucional del próximo 4 de julio, en esta ocasión no participaré".