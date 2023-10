Galilea: Proyecto de nueva Constitución es democrático y sensato

Entrevistado este lunes por El Diario de Cooperativa, el senador y timonel electo de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se distanció de las críticas de la alcaldesa de Providencia y reconocida precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, a la propuesta de nueva Carta Magna que elabora el Consejo Constitucional para ser sometida a plebiscito el próximo 17 de diciembre, asegurando que "es perfectamente democrática, sensata, de contenidos".

A seis días de que reciba el bastón de mando de manos del actual presidente de la colectividad opositora, el senador Francisco Chahuán, el ganador de las elecciones internas del 9 de septiembre también cuestionó el veto que ingresó el Gobierno el viernes a la Ley de Usurpaciones aprobada en agosto por el Congreso, calificando a esa herramienta como "una manera que establece la Constitución para que el presidencialismo se imponga".

Además, el parlamentario por la Región del Maule reprochó el hecho de que el gasto público contemplado en el proyecto del Presupuesto 2024 vaya a crecer 3,5%, adelantando que habrá "una conversación muy seria y muy profunda" con el Ejecutivo.

"La usurpación siempre es violenta"

Sergio Campos: Estamos con un nudo gordiano bien complejo con respecto a la ley de usurpaciones ,que está vinculado directamente con el Código de Procedimiento Penal. ¿Ve usted un camino de salida para encontrar un acuerdo entre el Gobierno, la oposición y prácticamente con el Parlamento, donde ya hubo un pronunciamiento?

Yo creo que a estas alturas ya va a ser virtualmente imposible un acuerdo completo como nos hubiese gustado. Y es así porque durante toda la semana hubo una mesa de negociación con el Gobierno, por supuesto, y con los integrantes de lo que se llama la mesa de seguridad, la Comisión de Seguridad del Senado. Y ahí se intentaron muchas fórmulas, y la verdad es que yo por lo menos pensé en algún momento que esto iba a caminar, que íbamos a llegar a un total acuerdo. Pero finalmente se produjo un impasse bastante insoluble en lo que muchos llaman -esto es medio técnico- una "usurpación residual". ¿Y en qué consiste esto? En que el Gobierno quiso hacer una diferencia determinando que existe un tipo de usurpación que es violenta cuando no hay violencia ni en las personas ni en las cosas. Y a esa usurpación le quiso dar una pena alternativa de presidio penal a su grado mínimo o de multa, dependiendo de una serie de atenuantes o agravantes que tenía que determinar el magistrado. Y entre esos atenuantes estaba si la persona, algún grupo de personas, tenía algún tipo de necesidad habitacional, etc. Entonces ahí se empezó a producir un problema del cual no hubo manera de ponerse de acuerdo porque a nuestro juicio la usurpación siempre es violenta y porque además existe absoluta conciencia de que buena parte de las usurpaciones que esconden "fines habitacionales" finalmente son hechas por mafias que toman terrenos y después es imposible sacarlas, empiezan a hacer loteos brujos y empiezan justamente ellos a usufructuar de manera indebida de gente que tiene necesidad habitacional. Entonces ahí nos encontramos en un callejón sin salida. Hubo idas y venidas, propuestas de reacción para allá y para acá, pero finalmente el Gobierno optó por este camino que para nosotros no es satisfactorio y que se tradujo en este veto presidencial.

Sergio Campos: En el caso de las usurpaciones, por ejemplo, de terrenos, ¿establecería esta ley el desalojo inmediato en todos los casos y sería retroactiva también?

Se establece esta flagrancia permanente, pero en el veto -y eso fue parte de los puntos acordados- cuando uno va a pedir desalojo, el desalojo no se puede hacer por mano propia, sino que tiene que ser a través de fuerza pública.

Verónica Franco: Entiendo que no es el veto el que inventa esto de las usurpaciones sin violencia, sino que eso está en el Código Penal y que el proyecto aprobado por el Congreso no lo cambia. ¿Por qué ustedes quieren sancionar con presidio una usurpación en la que no haya violencia, no haya abuso de la fuerza de por medio?

Lo que pasa es que justamente era de las cosas que queríamos mejorar. Por eso es que nos fuimos dando cuenta de que las tradicionales penas por el delito de usurpación que existía en el Código Penal chileno decían ser suficientes para frenar esta ola de usurpaciones que se estaban produciendo en muchas partes del país. Mucha gente cree que esto es macrozona sur. No, esto es mucho más fuerte probablemente en otras regiones del país y también existe la usurpación de inmuebles urbanos. Entonces, por eso hemos hecho el planteamiento: la verdad es por mucho que no haya habido fuerza en las cosas o fuerza en las personas, la usurpación siempre es violenta. En la práctica se tomaron algo que le pertenece a alguien y que no quiere que se lo hayan tomado, independiente que no le hayan pegado, independiente que no le hayan roto una puerta o un alambrado o un portón, independientemente que siempre esa persona está sufriendo el legítimo prioritario o propietaria está sufriendo violencia.

Verónica Franco: ¿Sigue dependiendo del juez la posibilidad de que sea sancionada una usurpación en la que no haya sido ocupada la fuerza?

El Código Penal normalmente siempre da un rango de penas y, si se establece siempre que existe una pena privativa de libertad por la usurpación, el juez tiene que aplicar la pena dentro del rango que le establece la ley. Por supuesto que esto no altera las normas comunes del Código, en que puede haber primera vez, no primera vez, puede haber un cumplimiento de pena alternativa o no, hay algún tipo de agravante o algún tipo de atenuante, pero el Código Penal siempre marca un rango de penas en los determinados delitos y dentro de ese rango el juez, aplicadas las normas generales, por supuesto no se puede mover.

"El Presidente tiene todas las de ganar"

Rodrigo Vergara: ¿Van a dejar caer el veto o al menos se van a jugar por que avance de todas maneras la ley?

Recuerden ustedes que el veto es una figura bastante inusual en la práctica, pero que es una manera que establece la Constitución para que el presidencialismo se imponga. Es decir, cuando hay una discrepancia muy fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo, la Constitución establece esta figura del veto, en la que quien tiene todas las de ganar es el Presidente de la República. ¿Y por qué tiene todas las de ganar? Porque necesita en la práctica solo un tercio del Parlamento para imponer su voluntad. Y. por lo tanto, es muy probable (que se apruebe el veto). Nosotros vamos a hablar con los demás senadores, vamos a hablar con la Cámara de Diputados llegado al caso, pero en los vetos presidenciales las de ganar, las de imponer su voluntad, siempre tiene las de ganar el Presidente de la República.

"Un país chantado"

Rodrigo Vergara: En el Presupuesto que se ve en paralelo, ¿cómo salpica esta tensión, este debate? ¿Van a seguir presionando por la salida de la directora Javiera Martínez?

Todos estos impasses, y sobre todo en el tema de usurpaciones, que era parte de la agenda de seguridad y en la que nosotros además entendíamos que no debía haber problemas con el Gobierno -yo creo que esto fue una imposición de la más dura de la izquierda del Gobierno en esto que llamamos "usurpación residual"-, por supuesto que salpica confianza, particularmente en todos aquellos que participaron en las negociaciones con el Gobierno en la mesa de seguridad, en la agenda de seguridad, etc. Y eso vuelve a traer arriba de la mesa los cuestionamientos sobre la directora de Presupuesto. Todo esto tiende a ensuciar los debates, pero en la ley de Presupuesto hay un tema muy fundamental, y esto lo vamos a empezar a revisar esta semana en las comisiones, que es que el Gobierno no pareciera haber tenido el suficiente cuidado con el monto del Presupuesto. El Gobierno se la jugó por un Presupuesto más bien expansivo, que iba bastante más allá de todo lo recomendado por los especialistas en términos de cuánto sube el gasto. Y la verdad de las cosas es que, a mí por lo menos, me sigue preocupando mucho el hecho de que el país no logre equilibrar finanzas y estemos en un espiral de deuda que prácticamente no se detiene nunca.

Si uno mira los últimos 15 años de comportamiento de deuda de Chile -y digo 15 años para que todos se den cuenta de que esto pasa por todos los presidentes que conocemos desde hace algún tiempo- no hemos sido capaces efectivamente de controlar y volver a equilibrar el endeudamiento y ya estamos llegando a un nivel que puede ser preocupante. La semana pasada el Consejo Fiscal Autónomo, que es un organismo creado justamente para que dé su opinión sobre cuánto debe ser el Presupuesto, si estamos en un momento ya preocupante de deuda, advirtió mucho en este punto. Advirtió muchísimo. Entonces hay una conversación que va a ser muy seria y muy profunda con el Gobierno y que no tiene que ver con ideologías, sino que tiene que ver con la prudencia del gasto, porque tenemos la impresión de que, por un lado, hay un Presupuesto muy expansivo y por otro lado, además, creemos que el Gobierno está siendo bastante optimista en los ingresos que puede obtener.

Yo estuve revisando el fin de semana, por ejemplo, todas las cifas de recaudación de IVA, que es muy indicador de lo que están viviendo las familias, y resulta que llevamos 12 meses -creo que son seguidos- en que hay bajas de recaudación de IVA. Y baja, y baja, y baja, y baja, y baja, y baja. Y eso, las importaciones bajan, y bajan, y bajan. Y eso es sinónimo de una actividad de un país que está absolutamente -y voy a usar una palabra poco académica- chantado en lo que es desarrollo y crecimiento económico. Las cifras de empleo muestran lo mismo. Estamos ya en un 9% de desempleo. Y eso debería ser la primera preocupación del Gobierno.

Constituyente

Sergio Campos: Me imagino que ya tiene el bastón de mando ya de Renovación Nacional, ¿o se lo van a entregar luego?

Me lo entregan el próximo sábado. El sábado 7 de octubre.

Sergio Campos: En el Consejo Constitucional hay un grado de incertidumbre. Los sondeos de opinión pública muestran que la gente no estaría dispuesta a aprobar una carta fundamental como la que se ha elaborado con el liderazgo de los republicanos en esa instancia elegida democráticamente por la ciudadanía. La exsenadora y actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), también manifestó que así no se puede, como va la cosa. ¿Piensa usted también lo mismo?

No. A ver, vamos a ponerlo así. Yo soy consciente de lo que dicen las encuestas, por supuesto, pero también me gusta mirar las encuestas en su total dimensión. Porque junto con que la ciudadanía muestra distancia del Consejo Constitucional en la actualidad, también dice una mayoría importante que le encantaría que esto llegue a buen puerto. Le encantaría. Y, por otra parte, cuando uno empieza a preguntar si conoce alguno de los contenidos del proyecto y se empieza a dar cuenta de que muchas de las cosas que al ciudadano común y corriente le gustaría que ocurran están, empieza a cambiar drásticamente la percepción del proceso. Y, por lo tanto, yo en esto pido calma, pido prudencia y pido sabiduría. Porque finalmente todos nos embarcamos en este proceso con la idea de que resulte. Y, por lo tanto, cuando todos los partidos fijan unas reglas, fijamos un procedimiento -recuerden que fijamos entre todos 12 principios que no se podían vulnerar en ningún texto constitucional, aprendiendo de lo que había ocurrido en el proceso anterior- cuando todos hicimos eso, cuando este proceso no ha pasado por arriba ninguno de esos principios, cuando la inmensa mayoría de las normas están aprobadas por unanimidad, yo creo que tenemos que hacer todos un genuino esfuerzo y poner la mejor de la buena fe para que este proceso llegue a buen término. Yo considero demasiado importante para la estabilidad de Chile, y esto lo engancho con lo que estábamos hablando del Presupuesto. Chile no puede vivir en un eterno laberinto constitucional que solo perjudica la estabilidad, la confianza, el optimismo.

Yo creo que están dadas todas las condiciones. Llevo 10 días conversando con los líderes de los Republicanos, también del Partido Socialista, del PPD, de Demócratas, de Amarillos y veo en todos la genuina voluntad de tratar de que esto resulte. Para ilustrar un poco a los auditores, el Consejo Constitucional termina sus votaciones el miércoles de esta semana, de ahí viene un informe, el trabajo a la Comisión de Expertos y después se pueden generar comisiones mixtas entre expertos y consejeros. Queremos que ahí efectivamente se logren contenidos -hay algunos contenidos que resultaron ser más controvertidos- (con) la transversalidad del caso, y ahí todos ponernos detrás de una Constitución que ya estamos claros: uno, respeta los bordes constitucionales que nos propusimos al principio; dos, es una Constitución perfectamente democrática, sensata de contenidos; tres, tiene mejoras muy importantes respecto a la Constitución actual en modernización del Estado, en mejora del sistema político, en derechos constitucionales, etc. Y, por lo tanto, yo creo que estamos demasiado cerca de poder tener un buen texto y que sea suficientemente transversal como para no aprovechar la oportunidad de que el país salga de este laberinto constitucional.