El presidente del Senado, Jaime Quintana, acusó en Cooperativa un "intento deliberado" del senador Andrés Allamad (RN) para "echar por tierra" el histórico acuerdo parlamentario para iniciar un proceso para una nueva Constitución.

La polémica surgió luego de que Allamand, ante la duda sobre qué ocurrirá con los temas en que no se logre un consenso en dos tercios de los constituyentes, aseguró que "si no hay acuerdo la convención fracasa y seguimos con la Constitución", y planteó que "algunos sectores de oposición dan una interpretación muy equivocada del acuerdo; dicen que aquellas cosas en las que no haya acuerdo, van a quedar con mayoría simple (en una ley posterior)".

"Yo creo que hay un intento del senador Allamand, deliberado, claramente de desestabilizar este acuerdo, de echar por tierra este acuerdo", replicó Quintana en conversación con Lo Que Queda del Día, junto con asegurar que, pese a ello, "este acuerdo está más firme que nunca".

Apuntó que incluso "él busca echar abajo este acuerdo y con eso no se da cuenta que está desestabilizando un Gobierno que está extremadamente débil; yo francamente no sé si el Presidente Piñera y el ministro Blumel, con quien hemos conversado en infinidad de ocasiones respecto al tema, comparten esta opinión".

