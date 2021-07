Líderes de la Convención buscan "dar respuesta y avanzar en temas administrativos"

Los líderes de la mesa de la Convención Constitucional, la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Bassa, se reunieron con el contralor Jorge Bermúdez y la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria De la Fuente, para trabajar en mecanismos que ayuden al organismo en esta materia.

En la cita de este lunes, se busca avanzar en algunos de los temas pendientes que le quedan a la Convención para funcionar con normalidad, entre ellos la elección del resto de la mesa directiva, acordar un protocolo sanitario o definir el reglamento.

Incluir en tabla situación de La Araucanía

Tras el encuentro, Loncón fue consultada sobre si en la tabla de mañana -hoy no se sesiona- estarán los hechos ocurridos en La Araucanía y la muerte de Pablo Marchant, algo que de momento fue descartado por la constituyente, quien aseguró que están dedicados a las tareas administrativas.

"Lo vamos a ver en otra oportunidad, porque estamos atendiendo a esta reunión y estamos focalizados en dar respuesta y avanzar en los temas administrativos, que la semana pasada no pudimos atender debido a que tuvimos que echar a andar la Constituyente sin tener el respaldo mínimo", señaló la convencional indigena.

"Vamos paso a paso resolviendo estos problemas y en este momento queremos referirnos a esta materia (administrativa)", puntualizó.

Pese a esto, durante el fin de semana los constituyentes indígenas exigieron a través de un comunicado una "investigación objetiva" de la muerte del comunero en la comuna de Carahue.

Declaración sobre indultos sigue generando diferencias

Por otra parte, la declaración del jueves en la Convención Constitucional a favor de un indulto para los presos del estallido social sigue generando declaraciones diversas entre los constituyentes.

El constituyente por el distrito 11 Patricio Fernández aseguró este lunes en El Primer Café de Cooperativa que esta semana se debe abordar una mayor capacidad de diálogo y que no sean "los que gritan más fuerte" los que se impongan.

"No me gustó cómo se llegó ahí, no me gustó porque fue la imposición, y lo que vamos a ver esta semana es si hay efectivamente una capacidad de carácter ante las voces más asambleístas que van imponiendo su criterio con muy poca capacidad de deliberación en conjunto", señaló Fernández.

En tanto, el constituyente por el distrito 17 Alfredo Moreno Charme -que votó en contra de la declaración- afirmó que es un tema que "no está dentro de las atribuciones" del organismo y, además, lamentó que se perdiera tiempo en esta discusión.

Postura distinta la de Damaris Abarca, multicampeona nacional de ajedrez y constituyente por la lista Apruebo Dignidad en el distrito 15, quien aseguró en el Primer Café que la declaración "era súper necesaria", ya que -detalló- no se puede olvidar "que la revuelta es el origen de este proceso".