Fallas en la Convención: Senado se desmarca y fustiga a "ministros incapaces que culpan a otros"

En medio de cuestionamientos cruzados por las responsabilidades de la complicada primera sesión de la Convención Constitucional, el Senado salió al paso de la crítica del Gobierno hacia su mesa, por cuanto la acusan de negarse a facilitar el Salón de Honor de la sede del Congreso en Santiago.

Según los ministros de la Segpres y de la Segegob, Juan José Ossa y Jaime Bellolio, el Ejecutivo tenía un acuerdo con la mesa anterior de la corporación, liderada por Adriana Muñoz (PPD), para que ese espacio estuviese a disposición, lo que luego habría sido desahuciado por Yasna Provoste (DC).

El actual vicepresidente del Senado y correligionario de Provoste, Jorge Pizarro, aseguró que la cartera encargada del órgano constitucional nunca hizo llegar los requerimientos, y que cuando los derivó, se hizo "a última hora", es decir, que la corporación sólo respondió a una solicitud de la mesa de la Constituyente, y así llevar a cabo la primera sesión ayer miércoles.

Senador Jorge Pizarro asegura que el ministerio nunca hizo llegar los requerimientos al Senado y que lo hicieron "a última hora". — Valentina Godoy B (@valegodoyb) July 8, 2021

"Se facilitó el Salón de Honor para lo que pidió la Convención, no el señor Ossa", enfatizó el senador, y a renglón seguido, hizo sus descargos contra el Gobierno: "el país está cansado de que estos ministros incapaces de hacer las cosas mínimas para que funcione la Convención vengan a echarle la culpa a otros de sus propias incapacidades".

Pizarro insistió que los dichos de Ossa estuvieron "fuera de tono y fuera de lugar", y que "la molestia y los problemas que generan con otros poderes del Estado son demasiado grandes, y pareciera que no se dan cuenta; esto no es un juego de niños chicos, no es cosa de andar inventando que otros tienen las responsabilidades cuando no asumen las propias".

"Yo que el señor Ossa hace rato, por pudor, habría renunciado", remató el demócrata cristiano.