Ossa por acusación constitucional: Confío en que no prospere considerando de quién viene, el PC

El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, negó que el Gobierno quisiera boicotear a la Convención Constitucional, por la fallida primera sesión del lunes pasado, y llamó al Congreso a que no prospere la acusación constitucional anunciada en su contra, que impulsa el Partido Comunista, tienda contra la que el secretario de Estado formuló varios cuestionamientos.

En Lo Que Queda del Día, Ossa reprochó que "hablar de que el Gobierno haya querido boicotear la Convención es injusto, incorrecto" y -expuso- "no toma en cuenta varios aspectos: la Convención tuvo como origen el 12 de noviembre (de 2019) con el llamado del Presidente a la paz, que se tradujo en el acuerdo del 15N, y luego en una reforma constitucional y un plebiscito que el Gobierno logró sacar delante de forma impecable, y luego en una elección inédita celebrada en dos días, también por iniciativa del Gobierno".

Asimismo, sobre la sesión de instalación de aquel ente del 4 de julio pasado, subrayó que "logramos que 155 miembros llegaran de todos los rincones de chile, nombramos a Carmen Gloria Valladares en el decreto, logramos sacar adelante momentos de mucha tensión, Carabineros no fue imputado de ningún asunto de derechos humanos, se hizo una votación impecable organizada por el Tricel, a pedido nuestro".

Y aunque "es cierto que hubo un problema técnico", remarcó que "estuvo solucionado al día siguiente en la mañana (...) y a pedido de la mesa de la Convención, la Universidad de Chile certificó que las condiciones estaban dadas sin perjuicios de algunos ajustes", complementó.

"EL PC BOICOTEÓ LA CONVENCIÓN"

"Realmente pensar que se trató de un boicot es derechamente increíble", enfatizó, por lo que manifestó: "Confío en que un error técnico que impidió la celebración de media jornada no prospere sobre todo considerando de quién viene", aludiendo al Partido Comunista.

En ese sentido, fustigó que "el PC boicoteó la Convención, estuvo en contra de la reforma constitucional (que dio luz a este proceso), llamó a rodearla, el día domingo (de la instalación) no dijo nada respecto de quienes agredieron a los niños de las orquestas infantiles antes de tocar el himno nacional, no dijo nada de (los ataques) a la prensa a piedrazos que hubo afuera del ex Congreso, no dijo nada del hecho de que casi vimos un espectáculo como el de Capitolio".

De todos modos, puntualizó, "no he visto mayor apoyo en la posición; son facultades que pueden ejercer, no me quiero entrometer, pero el Congreso tiene un rol paralelo a la Convención que tiene que ejercer y no sería entendible que las primeras horas legislativas luego de la instalación de la Convención, sean una acusación constotiucional".

En ese marco, criticó que "se han perdido más de 250 horas legislativas entre interpelaciones y acusaciones constitucionales en estos años de Gobierno", ante lo cual exhortó: "Queda poco tiempo legislativo y hay que aprovecharlo en ayudar a las personas y no hacer puntos políticos".

"EMPLAZAMIEMTO INJUSTOS CONTRA PAROT"

En cuanto a los fallos que existieron, "nosotros asumimos nuestra responsabilidad, se hicieron cambios, tal vez en el futro habrá inconvenientes, por ejemplo ahora la mesa determinó mover los computadores del hemiciclo a las comisiones, y ojalá funcione bien".

Durante los vaivenes de la semana pasada, "Francisco Encina salió, él presentó su renuncia porque hubo un problema técnico, se generó un problema al Gobierno, que escaló a eventuales acusaciones constitucional sin fundamento, menos pensando de quién proviene: que el Partido Comunista acuse boicot es derechamente un atentado contra os actos propios previos", criticó Ossa.

En tanto, defendió la designación de Catalina Parot, ex candidata a gobernadora, como secretaria ejecutiva de la Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, en reemplazo de Encina.

Lamentó que "se han hecho emplazamiento públicos injustos", a la vez que "celebró y aplaudió" que alguien con la carrera que ha desarrollado Parot "esté disponible para hacer un trabajo donde hay mucha tensión y mucho cuestionamiento".

Con todo, exhortó: "Si de buena fe todos queremos ayudar a la Convención, debiéramos unirnos más que atacarnos".