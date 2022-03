Presidenta de la Convención y retorno de Rojas Vade: "Revivir esto daña nuestra imagen"

Ad portas del eventual retorno a sus funciones del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien renunció "de facto" en septiembre tras conocerse que fingió padecer cáncer, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, aseguró que su caso daña al órgano constituyente.

"Es terrible lo que estamos viviendo, porque esto ya lo superamos y fue doloroso, porque al menos como constituyentes independientes, caímos todos en el mismo saco: de mentirosos, una situación totalmente falsa", lamentó la representante maulina en El Diario de Cooperativa.

A su juicio, "revivir este tema daña profundamente a los constituyentes, y además, daña la imagen de la Convención, por lo tanto, como mesa hemos condenado este actuar en base al engaño, que rompe la fe pública, y hemos trabajado duro para sobrepasar esta situación que nos afectó e hizo perder mucha credibilidad en su momento".

Quinteros habló por teléfono con Rojas Vade este lunes, después de que anunciara que volvería, "para pedirle por favor, por el bien del país y de la Convención, que no regrese (...) Me dijo que estaba consciente de todos los problemas que nos trae, pero que se ve forzado a esta situación por no poder renunciar".

En cuanto a las salidas que tiene para no ejercer como convencional, la líder del órgano señaló que, en sus palabras, "como tiene un proceso penal que fue impuesto por la mesa anterior, sería contraproducente para él -según sus abogados- el salir del país". Mientras que sobre la posibilidad de acreditar ante el TC las enfermedades graves que su defensa sostiene que padece "no veo problema, pero tendría que verlo su equipo médico".

En este sentido, reiteró el llamado de la mesa al Senado a avanzar en la iniciativa que lo habilita a renunciar efectivamente al cargo: "No es que queramos generar conflicto, sino que es ahí donde está uno de los proyectos con mucho más avance y posibilidad de ser aprobados, y eso nos ayuda a resolver este impasse".

"Les pedimos no con prepotencia, sino que con humildad, que por favor nos ayuden a salir de esto, que solamente nos trae problemas", remató.