Proceso constituyente: RN y Evópoli insisten en que el Gobierno se excluya de las negociaciones

Los partidos de Chile Vamos siguen firmes en su decisión de restarse del encuentro de colectividades que se realizará mañana a las 9.00 horas para abrir un nuevo proceso constituyente y de exigir, además, que el Gobierno se excluya de la mesa de diálogo y que haya un rebaraje de las fuerzas que componen la instancia, tras la molestia que generaron los dichos de la vocera Camila Vallejo.

Mientras el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, sugirió esta mañana, en un tono consensual, no poner al Ejecutivo "entre la espada y la pared", los jefes de las bancadas de diputados de Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli), Andrés Longton y Francisco Undurraga, respectivamente, volvieron a golpear la mesa.

"Lo ideal es que no participen. Si insisten en participar, creo que hasta ahora han dado señales de mucha incidencia y mucha intervención. Yo sé que a este Gobierno el intervencionismo le acomoda mucho, pero estamos en otra etapa", fustigó Longton.

"(Buscamos) que se nos trate en términos proporcionales de acuerdo a las fuerzas que nosotros representamos. Yo entiendo que el Frente Amplio y el Presidente Boric están muy acostumbrados a las asambleas, pero aquí nosotros representamos a más del 40% de los parlamentarios del Congreso, en circunstancias que deberíamos tener esa representación", señaló Undurraga.

No obstante, la diputada de RN Ximena Ossandón hizo "un llamado a la oposición más dura a que sea parte de la solución y no del problema", agregando que "ha llegado el momento en que la Constitución del 80' quede enterrada bajo tierra y con cal para que no salga ni el olor".

Se espera que durante esta tarde los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde (Partido Socialista), y de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), comuniquen si aceptan o rechazan la reprogramación de la reunión fijada para mañana en la sede en Santiago del Congreso.

SOCIALISMO DEMOCRÁTICO: "CHILE VAMOS DEBE APURAR EL TRANCO"

Desde el Socialismo Democrático, el jefe de la bancada de los diputados PPD-Independientes, Cristián Tapia, apuntó que "acá no fue la derecha que ganó el día 4 de septiembre: fue el pueblo que dijo no queremos este texto constitucional".

"Cuando en la última reunión del lunes recién pasado todos salimos abrazados, todos salimos de la mano, y después, porque la ministra Vallejo hace un pequeño comentario, es como que andan todos sensibles", criticó.

El jefe de bancada de los diputados del PS, Marcos Ilabaca, indicó que "para poder avanzar en un texto constitucional que efectivamente sientan los chilenos que es 'la casa de todos' tienen que estar todos considerados. Por eso es necesario que Chile Vamos también apure el tranco respecto a los procesos de reflexión que legítimamente creo que están solicitando".

FRENTE AMPLIO: "LAS PEQUEÑECES HAY QUE DEJARLAS DE LADO"

En la vereda del Frente Amplio, en tanto, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) advirtió que "quienes se sienten victoriosos por la ganada del Rechazo no pueden caer en la soberbia, no pueden creerse dueños de millones de votos que no necesariamente apoyaron a estos personeros para llevar adelante su posición personal, sino que más bien es un llamado a que podamos lograr los acuerdos".

"Nosotros hacemos un llamado también a recoger las voluntades transversales y no imponer las posiciones partidistas propias. Las pequeñeces hay que dejarlas de lado, las pequeñeces hoy no contribuyen a un escenario donde se necesita unidad y en ello, como Frente Amplio, no vamos a ser nosotros los que impidamos la generación de un acuerdo", cerró.

Mientras que en la Democracia Cristiana (DC) -que no es oficialista ni opositora-, el senador Matías Walker acusó una "sobrerreacción" de Chile Vamos y pidió "ser menos delicado de piel", opinando que, aunque él mismo estima que hubo un "exceso de entusiasmo" de la ministra Vallejo, "hay que dar vuelta la página" y seguir con el diálogo.