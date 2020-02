Schalper deplora el "momificados" de Alessandri: Invitaría a tener un tono más propositivo

El diputado RN Diego Schalper, que apoya el "Rechazo" a una nueva Constitución, deploró la expresión formulada por su correligionario Felipe Alessandri, quien manifestó su apoyo al "Apruebo" y criticó a los "momificados" que, según el alcalde de Santiago, promueven "campañas del terror" contra los cambios.

"Yo estoy por el 'Apruebo', porque creo que es una luz de esperanza, de dejar atrás las divisiones (...) No digo que la Constitución sea mala, pero tiene un origen espurio que, finalmente, nos divide como sociedad", sostuvo Alessandri esta mañana en Cooperativa, y arremetió: "Las campañas del terror a mí, más bien, me llevan a pensar que son estos momificados que no quieren que nada cambie", a quienes también atribuyó "fatalismo y miedo".

Salió a responderle Schalper, que hace campaña bajo la consigna del "Rechazo para reformar", y partió contando que se reunió con vecinos de Plaza Italia: "Lo que me manifestaron es que ellos querían cambios, pero no querían cambios en el contexto de violencia y de confrontación que estamos viendo".

En ese marco, "ellos son parte inspiradora de nuestra propuesta, que es una propuesta proactiva, que a lo que invita es a rechazar para reformar", aseguró el diputado.

"Entonces, yo no sé a quién se referirá", cuestionó el diputado, aludiendo al concepto "momificados" planteado por Alessandri: "Pero si hay alguien que tiene terror son los vecinos de Plaza Italia que, entiendo pertenecen a la comuna de Santiago", complementó.

"No tengo problema –aclaró- con que Felipe Alessandri esté a favor, las dos opciones son legítimas, pero lo que sí le invitaría es que ojalá tengamos todos un tono más propositivo", emplazó Schalper.

El Gobierno, prescindente, reaccionó con cautela

Desde el Gobierno, en tanto, reaccionaron con cautela, en la línea de la prescindencia ante alguna opción del plebiscito de abril establecida por el Presidente Sebastián Piñera.

El ministro de la Segpres, Felipe Ward, apuntó que "obviamente que han surgido diferentes opiniones, eso lo entendemos", pero –subrayó- "miramos con atención ese debate, pero desde el punto de vista de lo que le corresponde al Gobierno, cumplir con lo que nos ha pedido el Presidente en materia de prescindencia y ser muy cautelosos y precisos al momento de formular expresiones".