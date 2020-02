Felipe Alessandri: Votaré y haré campaña por el Apruebo; los momificados quieren que nada cambie

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), dijo a Cooperativa que está "completamente resuelto y convencidísimo" de votar a favor de una nueva Constitución en el plebiscito de abril y, más aún, de hacer campaña públicamente por esta opción.

"Yo estoy por el Apruebo, porque creo que es una luz de esperanza, de dejar atrás las divisiones: el 'que esta Constitución viene de Pinochet, no de Pinochet'... No digo que la Constitución sea mala, pero tiene un origen espurio que, finalmente, nos divide como sociedad", señaló Alessandri a El Diario de Cooperativa.

"Frente a eso, yo voy a votar por el Apruebo, voy a hacer campaña por el Apruebo", dijo el jefe comunal, que admitió tener, "eso sí, una cuota de incertidumbre" frente a "cómo vamos a resolver el proceso de la asamblea constituyente".

"No hay que ser tan fatalistas"

Alessandri dijo compartir la posición del presidente de su partido, Mario Desbordes, quien ha recibido críticas al interior de la derecha por su apoyo a la idea de una nueva Carta Magna.

"Como dijo Mario Desbordes, 'es muy fácil estar desde el barrio alto diciendo Rechazo'. Los alcaldes, los que estamos en la calle viendo que Chile está suficientemente maduro para hacer un cambio constitucional, estamos por el Apruebo", afirmó.

"Yo creo que vamos a resultar, como país, fortalecidos con una nueva Constitución. No tenemos que tener tanto miedo al cambio", reflexionó el alcalde.

"Yo me acuerdo que cuando tenía 12 ó 13 años, mi familia estaba por el Sí (en el plebiscito de 1988) y (pensaba que) si ganaba el No iba a quedar la escoba... Finalmente, (en las décadas posteriores al fin de la dictadura) Chile nunca había avanzado tanto. Luego, ¿se acuerda usted de cuando éramos casi el último país del mundo sin Ley de Divorcio? Decían que se iba a terminar la familia si se aprobaba, y finalmente, somos varios los que nos hemos divorciado en la vida, nos hemos vuelto a casar y no se ha destruido la familia, seguimos fortaleciéndola", argumentó.

Desde esa perspectiva, "yo creo que tampoco hay que ser tan fatalistas. Estas campañas del terror a mí, más bien, me llevan a pensar que son estos momificados que no quieren que nada cambie. Eso nunca es bueno", concluyó.