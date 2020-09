DC congela acusación constitucional a ministro del Interior por libelo contra Mañalich

Varios diputados de la DC manifestaron su molestia ante la acusación constitucional ingresada este domingo por parlamentarios de oposición contra el ex titular de Salud Jaime Mañalich, y adelantaron que congelarán el anunciado libelo contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.

"La bancada de diputados de la Democracia Cristiana tomará conocimiento de la acusación contra el ministro Mañalich, y decidirá de acuerdo a los antecedentes y méritos que se le presenten. Esta acusación paraliza otras acusaciones en curso, ya que no podemos estar con varios temas de ese tipo y de esa importancia a la vez", planteó el jefe de los diputados, Daniel Verdessi.

Sobre la posibilidad de que el Congreso las tramitara en forma paralela o simultánea, cabe recordar que a inicios de este año ya fueron revisadas paralelamente las acusaciones contra el Presidente Sebastián Piñera y también contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara.

La bancada de la DC "paraliza" la anunciada acusación constitucional contra el Ministro Víctor Pérez, debido al ingreso de la acusación contra el ex Ministro Jaime Mañalich.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) September 14, 2020

Los 10 parlamentarios de oposición que firmaron el documento -ingresado en el último día de plazo para acusar al ex ministro-, responsabilizan a Mañalich de vulnerar "gravemente los derechos constitucionales" a la vida e integridad física y psíquica de la población durante su gestión de la pandemia del Covid-19.

En relación con la inesperada acción del bloque, el jefe de la bancada DC agregó que "esperamos que en el futuro exista una mayor coordinación en la oposición respecto a este tipo de acciones de fiscalización".

Sin embargo, el diputado Iván Flores descartó "absolutamente un acuerdo de la Democracia Cristiana de suspender la acusación constitucional contra el ministro del Interior. No se ha tomado acuerdo, no se ha conversado al interior de la bancada, por lo tanto las declaraciones de Verdessi son a título personal".

En el caso de la acusación contra el jefe de gabinete, la intención de sus impulsores era ingresarla formalmente a la Cámara en estos días para que se diera cuenta de ella al regreso de la semana distrital, es decir, el próximo 22 de septiembre.

Sin embargo, ahora podría estar paralizada que se resuelva la ingresada contra Mañalich, que podría llegar a la Sala el 15 de octubre, y por tanto, posiblemente estaría zanjada después del Plebiscito.

Diputada asegura que la DC no respondió a la convocatoria

"Siempre fuimos muy transparentes, muy abiertos, en cada reunión yo planteé el tema", afirmó la diputada Claudia Mix (Comunes), principal impulsora de la acusación, en respuesta a la postura de la DC.

La parlamentaria detalló que antes de presentarla "hubo reuniones, hubo coordinación, se mandó un borrador foliado a cada jefe de bancada para que lo pudieran discutir con sus distintas bancadas y nos hiciesen llegar sus observaciones o se sumaran al trabajo los distintos asesores".

Incluso, antes de este domingo "hubo una fecha que acordamos para la respuesta, y esa respuesta no llegó de todas las bancadas, no podíamos seguir esperando", y uno de los comités que no respondió sería el demócratacristiano, según Mix.

"Formalmente, nunca respondió, por tanto, nos alegra que hoy día al menos se abran a la posibilidad de escuchar los antecedentes y de eventualmente apoyarla en la sala", remató.

Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, aseguró que "la Democracia Cristiana hace rato está titubeando por la presentación de la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez, sin embargo nosotros vamos a seguir enfocados en recabar antecedentes a través de una comisión especial investigadora y evaluar más adelante si retomamos esta acusación constitucional".