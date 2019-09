Diputado Calisto (DC) se abre a aprobar acusación constitucional contra Cubillos

El diputado DC Miguel Ángel Calisto se abrió a la posibilidad de votar a favor de la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos.

Pese a que firmaron la acusación junto a todas las bancadas de la oposición, desde el principio en la Falange ha habido parlamentarios que no han comprometido su apoyo al libelo cuando se deba voto en la Sala de la Cámara Baja.

Calisto es uno de los que había manifestado sus reparos, apuntando a inicios de mes que hasta ese momento sólo había "visto argumentos políticos" y no jurídicos que "no pueden sustentarla".

En ese sentido, este miércoles planteó que "con los antecedentes que tengo, no puedo decir que voy a aprobar la acusación constitucional, porque todavía no termino de estudiar toda la documentación", pero apuntó que "si encuentro un argumento que señale que la ministra no cumplió la ley, voy a aprobar la acusación constitucional, porque son datos objetivos".

Asimismo, sostuvo que "siempre va a haber presiones, sobre todo en temas tan complejos como éste, y sobre todo hay presiones con aquellos que hemos manifestado posiciones más bien moderadas".

El diputado, en su calidad de presidente pro témpore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico, tenía planeado viajar a México junto a su par radical Fernando Meza, para un encuentro con el Congreso de ese país, pero postergo la cita para estar en la votación que debería darse dentro de las próximas semanas.

En la oposición, en tanto, ya asumen que probablemente no contarán con el voto a favor del PPD Tucapel Jiménez, quien permanece con licencia médica, y ya analizan solicitar un pareo con algún diputado que se haya manifestado en contra.