Presidente de la Cámara criticó "soberbia" de Cubillos ante acusación constitucional

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), criticó la "soberbia" que asegura ha tenido el discurso de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para quitar méritos a la acusación constitucional que impulsa la oposición en su contra.

La secretaria de Estado ha sostenido que el libelo en su contra es político y no tiene fundamentos jurídicos. Asimismo, anoche envió su contestación a la Cámara Baja, documento en que alegó la cuestión previa de admisibilidad, para buscar que la "acusación se dé por no presentada para todos los efectos legales, atendido que no cumple con los requisitos establecidos por la propia Constitución".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Flores instó a que "bajemos el tono, ha habido un poquito de soberbia en las respuestas de la ministra", apuntando que "siempre hay que entender cuál es el rol y alcance del otro, y en ese escenario poder llegar a la mejor decisión. Creo que ha faltado un poquito de humildad".

Los pasos siguientes de la acusación

En tanto, detalló los tiempos que tiene la comisión ad hoc y los siguientes pasos en la tramitación de la acusación: "El plazo que tiene la comisión comenzó a correr de las 00:00 horas, y eso significa que si se utilizan los tiempos máximos, el informe de la comisión debería ser emitido el lunes para ser ingresado a sala el día martes. No podría exceder el lunes".

"Pero si la comisión quiere apurar el tranco, podría informar el jueves, y en ese escenario estamos obligados a convocar a sesión el viernes, el fin de semana o el lunes. No sabemos cómo se va a comportar la comisión especial".

Por otra parte, defendió el rol del Congreso en el marco de la acusación constitucional, cuyos argumentos jurídicos han sido cuestionados desde el Gobierno y el oficialismo.

En ese sentido, comparó que "a diferencia del Tribunal Constitucional, donde hemos reclamado siempre que debería ceñirse a la cuestión jurídica y no política, nosotros somos una cámara política, y quien no lo tenga claro no entiende el rol de la política o del Parlamento", asegurando que pese a ello, "tenemos que apegarnos a la norma evidentemente, pero también en estos espacios se hace política".

En su opinión, eso "ya ha ocurrido", recordando y afirmando que "en la acusación constitucional a Yasna Provoste o Harald Beyer hubo componente político, sin ninguna duda, no era solo una cuestión jurídica o técnica; hay una mezcla de ambas cosas". No obstante, aseveró que en este caso "nos vamos a atener a la cosa jurídica".

40 horas: Defiende decisión de poner proyecto en tabla

En otro tema, respecto a la tramitación del proyecto que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales, impulsado por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, Flores adelantó ayer que el texto será puesto en tabla de la Sala durante octubre, aun sin tener la urgencia del Gobierno.

Al respecto, defendió que su decisión se basa en "una interpretación correcta de varios artículos de nuestro reglamento, que dicho sea de paso hay dos o tres que tienen una suerte de colisión, que dan para interpretación, y que lo hemos hecho a nuestra manera de ver correcta, que nos permite colocar algunos temas de interés de tratar".