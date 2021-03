Comisiones de la Cámara Baja aprobaron reforma que posterga las elecciones de abril

Una extensa jornada de martes dedicaron las comisiones unidas de Gobierno Interior y Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados para debatir y votar el proyecto de reforma constitucional que busca postergar las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes para el 15 y 16 de mayo.

Primero la instancia conjunta aprobó en general: con 23 votos a favor y uno en contra, se visó la idea de legislar la iniciativa del Gobierno.

Luego, se inició una larga discusión en particular de alrededor de 50 indicaciones al proyecto, que continuaba hasta la madrugada de este miércoles; a primera hora de la jornada deberá ser votada en Sala, que está citada para las 09:00 horas.

El mensaje sostiene que debido a la complejidad del proceso electoral y el recrudecimiento de la pandemia, no es seguro llevar a cabo las votaciones el 10 y 11 de abril, fecha fijada actualmente, como anunció el domingo el Presidente Sebastián Piñera.

Mientras se aguarda la negociación entre el Ejecutivo y la oposición sobre las condiciones para aprobarla posteriormente en la Sala, se han despejado algunas interrogantes que dejó el anuncio del Presidente Piñera: por ejemplo, el periodo de los gobernadores regionales comenzaría el 5 de agosto, y el actual periodo de los alcaldes terminaría el 28 de junio.

En el caso de los alcaldes suspendidos que van a la reelección, ellos retomarían sus funciones cuando esta reforma se publique y hasta el 28 de abril. Es decir, dos semanas antes de los comicios volverían a estar suspendidos.

Cabe recordar las fechas que no recalendariza esta reforma -de acuerdo al cronograma presentado por La Moneda- son las primarias legales del 4 de julio, así como las mismas elecciones presidenciales, parlamentarias y de cores del 21 de noviembre.

Lo que sí, la segunda vuelta de gobernadores regionales se pospondría al 4 de julio, mismo día de las primarias presidenciales; sin embargo, las comisiones aprobaron una indicación que modifica ese calendario en particular, lo cual se detalla más adelante en esta nota.

SUSPENSIÓN CASI TOTAL DE LA CAMPAÑA

Por otro lado, la reforma propone que la campaña electoral sea suspendida en radio, televisión y espacios públicos, aunque se mantendrá en espacios privados, y la propaganda y el remanente de la franja se retome dos semanas antes de la elección y se extenderá hasta tres días previo a los comicios.

Este punto fue aprobado en particular por los diputados, aunque con el rechazo de siete oficialistas. Aquello molestó en la oposición, en la cual esa actuación no da confianza de cara a la votación en Sala, donde requiere quórum alto.

La diputada Camila Vallejo (PC) cuestionó que "la votación de la derecha en contra de la propuesta del Ejecutivo no es mero desorden y apunta que finalmente aplacemos estas elecciones para darle ventaja a quienes tienen más recursos, esa es una trampa", ante lo cual advirtió que "no van a estar nuestros votos si no se resuelve".

"Lo que hemos rechazado es simplemente la incapacidad de darse cuenta de que era posible encontrar un punto medio", defendió el RN Diego Schalper, que fustigó que, a su juicio, se pretende "impedir la campaña para que se mantengan los mismos de siempre en el cargo, y para qué, para que sigan manteniendo las mismas redes de poder, las mismas redes clientelares".

Según la reforma del Ejecutivo, ese último periodo sin campaña podría ser de seis días si es que se concreta el plan del Gobierno, que es despachar la reforma de aquí al jueves.

Asimismo, se suspende el financiamiento, pero sí se podrá efectuar gastos en algunas materias, como arriendos en los comandos, cobros de personas que trabajan en las campañas, gastos de desplazamiento y asociados a los créditos.

EL DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN SANITARIA

La presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, la diputada PPD Andrea Parra, cuestionó la ausencia inicial del ministro de Salud, Enrique Paris, y reprochó que "estamos intentando legislar a ciegas: no podemos avanzar en discutir este proyecto tirando a la 'catachuña' las fechas si no tenemos un acuerdo político respecto de las medidas sanitarias".

Posteriormente, el titular sanitario manifestó el compromiso para una mayor trazabilidad, aumentar el trabajo de fines de semana para ello y el proceso de vacunación, y mejorar comunciación de riesgo. "No hemos sido capaces transmitir bien", reconoció Paris. Adelantó que podría haber anuncios sobre los restricciones de permisos y novedades sobre el cierre de fronteras.

Su par de la Segpres, Juan José Ossa, sostuvo que "no vamos a eliminar la pandemia, (pero) sí queremos poder entregar el máximo de certezas a efectos de que se lleve una elección participativa y segura el 15 y 16 de mayo, y reitero las dos razones por las que se propone este cambio: las razones sanitarias y que queremos una elección participativa, que vaya el máximo de personas a votar".

DIPUTADOS MODIFICAN FECHA PROPUESTA PARA SEGUNDA VUELTA DE GORES

Otro asunto que fue parte del debate es la intención de algunos diputados de mover la primaria presidencial. Las comisiones visaron la propuesta consensuada por parte del oficialismo y oposición, para correr el calendario respectivo: así, separan la primaria y la segunda vuelta de gobernadores: la primera se postergará para el 18 de julio, mientras el balotaje de gores quedará para el 13 de junio -adelantando la fecha que busca el Gobierno, el 4 de julio-.

Esto, se prevé, corregiría además la superposición de fechas que podría complicar a los "dobles candidatos" como Daniel Jadue (PC) y Evelyn Matthei (UDI), quienes persiguen la reelección municipal y también aparecen como cartas presidenciales en sus partidos, por lo que eventualmente participarían de la primaria.

El diputado DC Matías Walker defendió la idea puesto que "son elecciones de naturaleza distinta, con padrones distintos; no tiene sentido postergar tanto la elección de gobernadores regionales y (es probable) no todas las regiones vana celebrar segunda vuelta, lo que va a generar una asimetría".

Por su parte, la RN Paulina Núñez manifestó su rechazo, ya que "tener una elección más significa no sólo mayor gasto, sino que mayor riesgo , porque lo que estamos tratando de hacer es aminorar riesgos sin mirar ningún cálculo político: tener una elección más no es la mejor solución".