22:52 - | Depolo: Creo en alianzas público-privadas siempre que tengan como fin el bien público y no el lucro; parte importante de la culpa de la ciudad quebrada que tenemos es porque está denominada por intereses del capital #DebateCooperativa

22:46 - | Karina Oliva: La densidad poblacional no debe concentrarse solo cerca del centro; hay que distribuir la población, el trabajo, el empleo y las áreas verdes. Queremos 8 polos productivos, uno en cada provincia y 3 en la de Santiago #DebateCooperativa

22:42 - | Cumplido: El fin mayor es construir una ciudad mucho más inclusiva, donde el foco esté en las personas y no solo en la infraestructura en el territorio sin ese 'para qué'. Hay que entender el espacio público como un lugar de participación #DebateCooperativa

22:39 - | Depolo: Esto de estigmatizar barrios, declarándolos barrios críticos y militarizándolos, haciendo verdaderas redadas que terminan en balaceras y 'balas locas', no ha dado resultados. Hay que cambiar la mirada #DebateCooperativa

22:38 - | Depolo y la seguridad: Pensemos en una policía regional, civil y no militarizada; y hay que focalizar la inversión pública en hacer de las comunidades un seguro, que los barrios sean espacios de encuentro #DebateCooperativa

22:36 - | Sebastián Depolo: Hay que declarar al narcotráfico el enemigo público número uno en Chile, y combatirlo con ciencia, datos y tecnología, que hoy no se hace de manera coordinada #DebateCooperativa

22:31 - | María José Cumplido: Hay que trabajar para que el gobierno regional tenga injerencia en policías (...) y se necesita la participación de los vecinos y el levantamiento de información particular sobre delitos, para política públicas #DebateCooperativa

22:26 - | María José Cumplido: La experiencia de Unidad Constituyente es muy relevante, pero no asegura ser hábil o funcionar en tiempos que van cambiando. Nuestra campaña se ha construido con "una revolución en la mirada" #DebateCooperativa

22:23 - | Karina Oliva propone un "sello" de "ciudad feminista e integradora": Es el momento de que las mujeres gobernemos (...) no queremos administrar, sino transformar, para mayor justicia social y construcción de identidades diversas #DebateCooperativa

22:22 - | Karina Oliva: Hay cierta arrogancia en Unidad Constituyente en decir que la experiencia resuelve todo, cuando incluso algunos ya fueron intendentes y no tuvieron voluntad política de cambios #DebateCooperativa

22:11 - | Erazo y el proceso constituyente: El gran desafío es que haya plena participación, y que queden claramente establecidos derechos junto al proceso de descentralización. No es posible participación sin descentralización ni derechos sociales #DebateCooperativa

22:08 - | Orrego y la nueva Constitución: La solidaridad y dignidad deben estar claramente establecidas. Y me la juego por el derecho a la ciudad, con mínimos sobre vivienda digna y medioambiente, y consagrar el derecho fundamental al agua #DebateCooperativa

22:03 - | Orrego: Es el momento para sumar fuerzas. No entiendo por qué el Frente Amplio no quiso ir a una primaria conjunta. Yo estoy por la unidad, y no dejemos que los egos de partidos y personas estén por sobre un proyecto común #DebateCooperativa