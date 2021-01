Partido Liberal quiere llevar un candidato presidencial a la primaria de Unidad Constituyente

El diputado Vlado Mirosevic (PL) indicó que el Partido Liberal y la plataforma Nuevo Trato, conformada por los ex RD Natalia Castillo y Pablo Vidal, el ex ministro del Medio Ambiente Marcelo Mena, el escritor Jorge Baradit y el ex director de The Clinic Patricio Fernández -entre otros-, tienen la intención de levantantar a un candidato para las próximas elecciones presidenciales.

"El consenso dentro del PL es participar de una primaria unitaria y hoy día existe una mayoría que se inclina a que hay que presentar una opción renovadora de la centroizquierda en esa primaria, que sea del Partido Liberal y de Nuevo Trato", señaló el parlamentario a El Mercurio.

"Creo que tenemos que llevar candidato a la primaria -explicó Mirosevic- porque va a ayudar a renovar la centroizquierda en términos de nombres y figuras, y también lo hará a nivel programático, ser más audaces, y eso lo podemos ofrecer en el Partido Liberal y en Nuevo Trato".

El diputado explicó que en la primaria donde se sienten más cómodos es en el bloque "Unidad Constituyente", conformado por el Partido Por la Democracia, Partido Radical, Partido Socialista, Demócrata Cristiano, Partido Progresista y Ciudadanos.

"Nuevo trato tiene suficientes rostros que podrían asumir un desafío como este, pero a mí me parece que es muy importante que antes de hablar de los rostros, sean las ideas", cerró Vlado Mirosevic.