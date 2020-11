Servel denunciará ante la Justicia a los vocales de mesa que no se presentaron en las primarias

El Servicio Electoral denunciará ante la Justicia a los vocales de mesa que no se presentaron a cumplir su deber durante las primarias municipales y de gobernadores regionales de este domingo.

Según el último boletín del organismo, de un universo de 21.281 mesas receptoras de sufragios se constituyeron 20.012, equivalente al 94,03 por ciento del total.

Por ello, "vamos a pedirles a las Juntas Electorales que los vocales que no se presentaron sean denunciados a la Justicia", confirmó el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, consultado por CNN Chile.

Hay personas que no pudieron votar porque, justamente, sus mesas no estaban constituidas. Es el caso del timonel del PPD, Heraldo Muñoz, y de la diputada Claudia Mix (Comunes), quienes criticaron el manejo del Servel y cuestionaron que no haya fusionado mesas durante este proceso.

Sin embargo, el Servel aclaró que sólo se pueden fusionar las mesas antes de los comicios -lo que se hizo- y no durante dicha jornada, en las que tienen que funcionar con un mínimo de tres vocales.

"En un proceso electoral, lo que no se puede hacer, es cambiar la ley y las reglas del juego el día de la elección, porque eso pone en riesgo la credibilidad de una institución como esta y, al menos, mientras yo la esté presidiendo, vamos a mantener el estricto cumplimiento de la ley", sostuvo Santamaría.

Asimismo, afirmpo que "las personas que no pudieron votar tienen la posibilidad de recurrir a la Justicia Electoral, para que determine si el Servel actuó o no de acuerdo a la ley".