Heraldo Muñoz y diputada del Frente Amplio no pudieron votar en las primarias

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, dio a conocer que no pudo sufragar este domingo en las primarias para gobernador regional y criticó el manejo del Servicio Electoral (Servel) para estos comicios.

"No pude ejercer mi derecho a voto en primarias. Mesa cerrada y no fusionada con otras funcionando. Pedí a encargado Servel estampar queja, pero no había libro de reclamos. Un escándalo, pues muchas personas no han podido votar en RM y regiones. El Servel debe una explicación", criticó Muñoz.

En esa línea, el timonel PPD dijo que "este es un escándalo. Que quienes estamos inscritos y hayamos venido a votar en estas primarias legales, no hayamos podido ejercer nuestro derecho a votar porque algunas mesas están cerradas, como la mía. Lo que debería haber ocurrido es que tendrían que haberse fusionado con otras que sí están funcionando. Yo he recibido numerosísimas quejas de personas que fueron a votar y han sido impedidas de votar poque se cerró su mesa y no se ha dado la alternativa de fusionarlas con otras".

A este tipo de situaciones, se suman las críticas de diversos candidatos a la baja promoción de estos comicios, lo que aseguran provoca que mucha gente se reste del proceso por desconocimiento.

Otra de las figuras que no pudo sufragar fue la diputada de Comunes Claudia Mix, quien acudió a su recinto de votación, pero su mesa no estaba constituida.

"No hay respuesta respecto a la posibilidad de que todos y todas podamos tener la garantía de votar. Debiera existir un protocolo de que podamos fusionar esa mesa con otra", detalló la parlamentaria.

Tanto Muñoz como Mix esperaban alguna acción del Servel ante dicha situación, como la fusión de mesas o que se habilitaran otras tomando vocales de mesas cercanas.

Han llegado una serie de denuncias sobre mesas no constituidas. Muchas personas se han visto impedidas de votar en estas #primarias2020. Nuestra diputada @Claudia_Mix no pudo votar por esta situación y pide al @ServelChile y al gobierno q explique esta grave situación pic.twitter.com/iYLGEtMN2t — Comunes (@ComunesCL) November 29, 2020

Reclamó también, a través de redes sociales, el economista PS Óscar Landerretche, ex presidente del directorio de Codelco y precandidato presidencial en la época previa al estallido social.

No pude votar. Me dijeron que no se había constituido mi mesa y que tampoco se había fusionado con otra y que habían decidido cerrarla.



“¿Que hago?” Pregunté.



“Haga un reclamo” me dijeron.



No sabía que alguien tenía derecho a decidir que yo no puedo votar.



Inaceptable. — Oscar Landerretche (@OLanderretche) November 29, 2020

Sin embargo, el Servel aclaró que sólo se pueden fusionar las mesas antes de los comicios y no durante dicha jornada, en las que tienen que funcionar con un mínimo de tres vocales.

Criticas de candidatos

El ex alcalde de Peñalolén Claudio Orrego, que compite en las primarias de Unidad Constituyente, se sumó a las críticas al organismo electoral y calificó estas situaciones como "inaceptables"

He recibido varias denuncias de mesas no constituidas y de votantes sin poder ejercer su derecho a voto en estas #Primarias2020. El @ServelChile debió instruir fusionar mesas como se le pedió desde temprano. Agradezco a quienes fueron a sufragar y no pudieron, pero es inaceptable pic.twitter.com/2IiQ0xJk0m — Claudio Orrego L. (@Orrego) November 29, 2020

Un llamado similar hizo Sebastián Depolo (RD), que busca obtener el cupo del Frente Amplio para competir por la gobernación regional.

¡Atención con esto! Hay gente que no ha podido ejercer su derecho a voto y el @ServelChile tiene la obligación de dar respuesta a esto. pic.twitter.com/7I53gVKX16 — Sebastián Depolo (@SebaDepolo) November 29, 2020

La misma crítica emitió Karina Oliva (Comunes) ante estas dificultades para ejercer el derecho a voto.