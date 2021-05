La falta de luz complicó el conteo de votos en las mesas instaladas en el patio de la Escuela Grecia de Valparaíso. Como no había iluminación suficiente, los vocales tuvieron que alumbrarse con celulares y linternas, lo que provocó tensión en un momento que, de por sí, tiene dificultades, dada la enorme cantidad de candidatos en disputa. Molestas por la situación, un par de vocales comenzó a exigir a viva voz: "¡La luz, la luz!", golpeando su mesa, lo que enojó a una vocal que realizaba su conteo en la mesa del lado: "Por favor, necesitamos concentración", le pidió. "Si tú tienes buena vista, es tu problema, pero yo necesito contar los votos, pos", respondió una vocal de la primera mesa. "No tienes por qué ponerte así conmigo. Deje de gritar, se desconcentran los compañeros. Puedes ir a hablar allá (con los delegados) y no gritar como loca", replicó la segunda. La delegada del local de votación de la Escuela Grecia comentó a Cooperativa que ella había solicitado, durante la semana, un mejoramiento de las instalaciones, pero su solicitud no fue debidamente cumplida, como se observó en este caso.

