Eyzaguirre critica manejo fiscal de Quiroz: "Se ha equivocado completa y totalmente"

El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre (PPD), aseguró en Cooperativa que el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, se ha "equivocado completa y totalmente" en su manejo de la economía nacional durante este año.

En El Primer Café, Eyzaguirre aseveró que "yo creo que el ministro Quiroz se ha equivocado completa y totalmente (...) es el que maneja la macroeconomía de corto plazo".

"Lo vengo diciendo desde el año pasado, cuando tienes un shock estanflacionario por lo que está ocurriendo en Irán, que significa un perjuicio para los consumidores, porque los precios están más altos, porque la política monetaria tiene que ser dura, le sumas a eso una política fiscal, los seis mil millones de recortes, haces una megarreforma, que dudo que va a recuperar la inversión y no mueve la aguja, está escrito que la economía se te va a ir para abajo", añadió.

Para el exministro Ignacio Walker (exDC) "2026 no va a ser el año uno del gobierno, sino que va a ser el año cero del gobierno. En materia de crecimiento es literal, no es metafórico, cero por ciento, algunos dicen 0,2, otros 0,5 o 0,7, y en lo de seguridad, que son los dos pilares por los que fue escogido este gobierno estamos más al debe que al haber".

"Con una diferencia, que en materia de crecimiento, para bien o para mal, hay un diseño, hay un ministro empoderado que se llama Jorge Quiroz, que es el ministro de Hacienda y que se la ha jugado con una cifra (...) ha dicho que aspiran a que exista, en el último año del gobierno, un 4 por ciento de crecimiento y un 6,5 por ciento de desempleo, que es una meta muy ambiciosa", precisó.

En el oficialismo, el diputado republicano José Carlos Meza aseveró que "nosotros estamos jugados con las decisiones, las definiciones que ha estado tomando el gobierno, sobre todo en materia económica y del empleo para revertir la curva, que no es una novedad de este año, el tema del desempleo se arrastra de los últimos cuatro años o cinco, el problema económico de nuestro país se arrastra por mucho más tiempo".

"Cuando olvidamos nuestro pasado, corremos el riesgo de repetir los mismos errores, y eso es lo que nosotros no queremos, eso es lo que le recomendamos al gobierno y esto es lo que estamos apoyando, con un montón de reformas, por ejemplo lo que se está haciendo en materia de sala cuna, para reactivar el mercado de capitales, el mercado inmobiliario, que es cambiar las fórmulas tradicionales que nos tienen en el hoyo en el que estamos para tratar de revertir la situación", destacó.

Finalmente, la diputada Ximena Ossandón (RN) comentó que "si se mejora la parte económica, claramente el clima naturalmente va a mejorar y este año el crecimiento ya lo sabemos que las predicciones van al mínimo, que puede ser cero o hasta negativo, y el año ya está jugado a esta altura y no sorprenden este tipo de predicciones que aparecen".

"Lo importante es tomar medidas para asegurar tasas de crecimiento superiores a las que tenemos, que no es tan difícil, porque ya no existen prácticamente, y ver sobre todo el tema del desempleo (...) estamos pidiendo intervenciones más agresivas, porque de repente es una burla decirle a la gente 'aguante más'", advirtió.