Competidora de Matthei advierte "propaganda solapada" en su regreso al municipio

La candidata independiente de las oposiciones, y única rival de Evelyn Matthei (UDI) de cara a las municipales reprogramadas para mayo, Verónica Pardo, acusó que en su breve retorno a la alcaldía de Providencia, la jefa comunal realiza "propaganda solapada".

Si bien tras promulgarse la prórroga de los comicios la gremialista volvió al cargo, el próximo miércoles debe dejarlo de nuevo, y pasará más de una semana sin reanudar su campaña a la reelección, que reinicia por ley el 28 de abril.

Pero Pardo cuestionó, por ejemplo, el que ayer jueves la alcaldesa visitara el gimnasio de Providencia que incumplía las normas sanitarias, lugar al que llegaron varios medios para reportear el caso.

"Lo dijimos y teníamos razón: la urgencia del regreso de algunos alcaldes a sus puestos era solo para salir en los medios, para hacer propaganda solapada, fingiendo fiscalizaciones mediáticas, como lo ha hecho Matthei estos últimos días", criticó la abanderada.

"Y todos los medios pican -añadió-, mientras no hay espacio para una candidata única de oposición, como soy yo, y ella se niega a todos los debates que le proponen en los canales de televisión, con el solo propósito de no dar la cara".

CANDIDATA DEL FA PIDE EVITAR "APROVECHAMIENTO POLÍTICO"

En esta jornada, Matthei cerró algunas calles para hacer deporte en la franja matinal, aunque no es la única que utiliza esta ventana para actividades de ese tipo: muchos otros jefes comunales que buscan ser reelectos han retomado entrevistas en medios de comunicación, alta presencia en redes sociales, así como saludos a funcionarios y vecinos.

En la disputa por el Municipio de Santiago, la concejala y aspirante a la alcaldía Irací Hassler (Frente Amplio-PC) señaló que "esperaría que los alcaldes, y particularmente el alcalde (Felipe) Alessandri (RN) no haga una mal utilización de este tiempo adicional que no estaba considerado en plena campaña, que aquí no haya un aprovechamiento político".

En cambio, propuso que en estos días "se haga cargo de elementos pendientes, como por ejemplo, la investigación sumaria al espionaje en el INBA", una presunta red que monitoreó la actividad de los estudiantes del internado durante sus protestas.