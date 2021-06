En El Primer Café de Cooperativa, los panelistas Cristián Valenzuela (Partido Republicano) y Pauline Kantor (Evópoli) discutieron sobre el "daño" que le habría causado a Chile Vamos el pactar con la tienda de José Antonio Kast para la elección de constituyentes, interpretación que comparten Evópoli y un sector de Renovación Nacional. Para el dirigente del PR, el aporte de su partido "fue determinante" para el resultado de la derecha en la elección de constituyentes, y cuestionó que se diga lo contrario para no sumarlos a una eventual lista parlamentaria. "Si ellos quieren ir solos, tienen que decirlo directamente, y no culparnos a nosotros de eso o inventar datos para justificarlo", exhortó el abogado. Por su parte, Kantor reafirmó que "hoy día no hay piso político en Evópoli para una alianza con los Republicanos", en especial porque su partido busca "crecer hacia el centro", mientras que el conglomerado de Kast representa una "derecha dura". Aludiendo a Cristián Monckeberg, Valenzuela insistió que "el jefe de bancada de los Constituyentes de RN salió arrastrado por el Partido Republicano", pues Teresa Marinovic fue mayoría en el Distrito 10, donde fue electo, "y no reconocer eso es mentir".

