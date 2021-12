Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) descartó que la idea de José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) de hacerse un test de drogas de cara a las presidenciales "no ha tenido la acogida" de su parte, mostrando su resultado en pleno Debate Anatel. "Yo no estoy presto para hacer shows, como (el republicano) propone muchas veces", comentó antes de confirmar que dio negativo. Boric continuó remarcando que "no soy un consumidor de drogas", y si bien Kast negó haber acusado aquello, el izquierdista lo interpeló directamente: "Tus partidarios hasta me inventaron una ficha clínica falsa, que una clínica de Magallanes tuvo que salir a desmentir. La campaña de mentiras no es el camino que requieren los chilenos", remató.

