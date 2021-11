Siga participando: Los perdedores más llamativos de las parlamentarias

Además de los grandes ganadores y las sorpresas de las elecciones generales de este domingo, las parlamentarias también dejaron a llamativos perdedores, entre algunos que no lograron su reelección, subir de la Cámara Baja al Senado o entrar al Congreso.

Entre quienes buscaban ingresar a la Cámara de Diputadas y Diputados aparecen el ex futbolista y director técnico Víctor Hugo Castañeda, quien postuló como independiente en cupo UDI por el distrito 5 (Coquimbo); y el periodista Christian Pino, de cuestionada campaña por ser pareja de la ministra Karla Rubilar, quien se presentó como independiente en cupo RN por el distrito 8 (Metropolitana).

Jean Pierre Bonvallet, hijo del fallecido comentarista deportivo, tampoco tuvo suerte en estas elecciones para las que presentaba por el Partido Republicano en el distrito 8.

También figuran Pablo Maltés, pareja de la diputada Pamela Jiles, quien buscaba representar por el Partido Humanista al distrito 9 de la capital; misma zona por la que fue candidato el ex ministro de Salud Álvaro Erazo (PS).

En el codiciado distrito 10 de la Región Metropolitana compitieron, sin éxito, Dauno Tótoro (Partido de los Trabajadores Revolucionarios), cuyo nombre se hizo conocido tras una querella del Gobierno -que luego retiró- por incitar a la subversión del orden público durante el estallido social; y Helmut Kramer (PH), vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Chile.

Misma suerte corrió en el distrito 12 (Metropolitana) Jaime Coloma, conocido presentador de televisión y crítico de arte, quien postuló como independiente en cupo del Partido Liberal; y en el distrito 3 (Antofagasta) la profesora Ledy Osandón, quien saltó a la fama en el programa "Pasapalabra" de CHV.

En la elección senatorial las principales derrotas estuvieron en la carrera por la Región Metropolitana: los diputados Gabriel Silber (DC) y Guillermo Teillier (PC) no consiguieron dar el salto; la senadora RN Marcela Sabat no logró mantener su escaño, en tanto que el ex ministro Jaime Mañalich (Ind. en cupo Evópoli), la hoy complicada Karina Oliva (Comunes) y Sebastián Depolo, secretario general de Revolución Democrática, no tuvieron éxito en su intento de entrar al Congreso mediante el Senado.

Otro nombre llamativo fue el de Cristian Contreras, más conocido como "Dr. File", quien se presentó por el Centro Unido.

Algo parecido sufrió el diputado Marcelo Díaz (movimiento Unir, Frente Amplio), quien no fue electo como senador por Coquimbo.

La senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe, quien representa al Biobío y ahora se postuló por Ñuble, fue derrotada, al igual que su hermano Enrique, hoy diputado, quien se presentó para reemplazarla como senador por el Biobío.

Otra perdedora del gremialismo fue la senadora Ena von Baer, quien no logró su reelección por Los Ríos.