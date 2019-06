Tribunal Supremo del PS dará a conocer este miércoles resultados de las elecciones

El renunciado director del Tribunal Supremo del PS, Pablo Velozo, afirmó en El Diario de Cooperativa que ese organismo decidió dar a conocer este miércoles los resultados de las cuestionadas y polémicas elecciones del partido, realizadas el pasado 26 de mayo.

"Por petición de la lista de Maya y Marcelo Díaz, nosotros contamos toda la Región Metropolitana de nuevo, no revisamos las actas no más. En muchos casos contamos los votos de nuevo, por eso se nos ha criticado tanta demora", afirmó el personero.

Velozo remarcó que "los plazos están bastante en forma, porque nosotros tenemos que calificar la elección, o sea, el resultado final, cosa que decidimos íbamos a hacer anoche, pero ocurrió esta petición de la mesa y no lo alcanzamos a hacer, estuvimos hasta muy tarde, y hoy día vamos a dar a calificar y a dar los resultados finales".

El militante del PS explicó que tras la entrega de los resultados finales "se abre un plazo de 24 horas para impugnar esos resultados, así que probablemente van a llegar impugnaciones. Tenemos nosotros un plazo de 24 horas para resolverlas y después de eso hay que llamar al plano del comité central".

De acuerdo a lo expresado por Velozo, la situación de la comuna de San Ramón "fue resuelta, yo no puedo dar a conocer lo resuelto porque no se ha notificado a las partes".

Además, sobre la posibilidad de anular los votos de la citada comuna, cuestionados tras un reportaje de T13, el renunciado director del Tribunal Supremo del PS apuntó que ese organismo "no tiene atribuciones para revisar cada ficha, ni por ley, ni por estatutos, ni por ninguna fuente del derecho".

Soluciones políticas y problemas políticos

Finalmente, Velozo enfatizó que "a mí no me corresponde pronunciarme por las soluciones políticas que ambas listas puedan arribar, pero si la pregunta es si estamos fuera de plazo para generar una mesa transitoria, no, estamos dentro del plazo".

El personero del PS comentó que "esto ha sido más bien un problema político que las listas no han sido capaces de conversar, cosa que es bastante curiosa en un órgano que se dedica a la política, y todos han decidido judicializar, no me refiero a lo de San Ramón no más, me refiero a los muchos requerimientos, en vez de resolverlo en la conversación".