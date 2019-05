Elecciones PS: Renunció director del Tribunal Supremo tras cuestionamientos

El presidente Tribunal Supremo (TS) del Partido Socialista, Pablo Velozo, renunció este jueves a dicho cargo en medio de los cuestionamientos por la demora en la entrega de los resultados de las elecciones internas de la colectividad y las acusaciones por parte de la lista de Maya Fernández de supuestas irregularidades.

Sin embargo, su salida se concretará una vez que termine el proceso electoral que enfrentó a la diputada Fernández y el actual timonel, Álvaro Elizalde.

Durante la noche del miércoles, el Tribunal Supremo resolvió a favor de una petición que hizo el apoderado de Fernández, diputado Marcelo Díaz, respecto a que se revisen de nuevo todas las actas de la votación a fin de chequear que el conteo esté en lo correcto, por lo que los apoderados de ambas listas revisarán nuevamente todo el conteo.

Frente a los cuestionamientos transversales al proceso, Velozo dijo no saber "si fue justo o no, eso tendrá que juzgarlo los que la hicieron. Simplemente yo no puedo seguir en un lugar donde compañeros de toda la vida, algunos amigos, han dicho las cosas que se han dicho de mí y del tribunal".

"Además creo que probablemente es mucho mejor para el tribunal que yo, que he sido acusado en reiteradas ocasiones de cometer fraude por la lista de Maya Fernández, no siga en el tribunal. Y la verdad es que también creo que me mantendré alejado del Partido Socialista mucho tiempo, porque creo que todo tiene un límite", reconoció.

Según el último recuento con el 75 por ciento de los votos, la lista de Elizalde se impone por 66 por ciento contra 33 por ciento, mientras Fernández vence en la votación individual con 4.414 votos contra 4.290 de Elizalde.