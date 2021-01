Para las 18:30 horas de este jueves está convocado, de manera telemática, el comité central del Partido Socialista (PS) para definir su cronograma presidencial, en momentos en que la ex vocera del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Paula Narváez, se adelanta, hasta ahora sin competencia, en la carrera por convertirse en la abanderada de la colectividad, luego de la bajada del senador José Miguel Insulza.

Narváez, psicóloga y hasta hace unos días asesora de ONU Mujeres, comunicó el pasado 13 de enero, vía Twitter, su decisión de postularse como precandidata de la tienda, respaldada incluso por Bachelet.

En el PS aún no fijan fecha para sus primarias internas, mientras varios dirigentes creen que no habrá tras la irrupción de Narváez. No obstante, la ex vocera ha pedido primarias y la idea en la tienda es establecer un plazo para la inscripción de eventuales nuevos aspirantes.

El timonel del PS, el senador Álvaro Elizalde, explicó que en el comité central de esta tarde "se va a fijar un plazo para la formalización de candidaturas. En caso de que se inscriban dos o más candidatos, se convocará a una primaria ciudadana".

Ad portas del pleno de la máxima instancia de la colectividad, la bancada de diputadas y diputados del PS entregó el martes su apoyo unánime a la candidatura de Narváez. Lo propio hizo ayer miércoles la Juventud Socialista.