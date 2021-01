Ex ministra Paula Narváez se suma a la carrera presidencial

La ex vocera de Gobierno, Paula Narváez, se sumó este miércoles a la carrera presidencial tras aceptar la propuesta realizada por militantes del Partido Socialista, entre ellos la ex Presidenta Michelle Bachelet.

A través de un comunicado, Narváez indicó que "para mí, en el camino que me ha tocado recorrer, siempre ha sido motivo de inspiración y trabajo la lucha por los derechos de todas las personas".

"Quiero agradecer en particular a las mujeres y compañeras socialistas e independientes, que hicieron nacer esta iniciativa con su energía, activa organización y coraje. Con humildad quiero decirles que me siento muy honrada del llamado que me han hecho. Valoro los mensajes que he recibido, cargados de esperanza de un país mejor", sostuvo.

Narváez aseveró que "he decidido ponerme al servicio de ustedes y de mi país, con toda mi fuerza, en la tarea de trabajar todas juntas y juntos para enfrentar los desafíos que tenemos y así materializar el anhelo que me han expresado en la búsqueda de la dignidad e igualdad para nuestro pueblo".

"Trabajemos unidas y unidos en el nacimiento de esta nueva etapa. Trabajemos para cuidar nuestra democracia con la participación de todas, todos y todes. Con fuerza y convicción reafirmaremos nuestros derechos y valores para construir un país más justo desde la solidaridad, la igualdad y la dignidad. Trabajemos en el desafío de entregarle a Chile una nueva Constitución y un gobierno que conduzca a nuestro país a un futuro digno. Trabajemos para construir un Chile verdaderamente de todas y todos", agregó.