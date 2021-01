La bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista (PS) entregó este martes su apoyo unánime a la candidatura presidencial de la ex vocera del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Paula Narváez, en una cita telemática realizada ad portas del comité central, programado para este jueves a las 18:30 horas.

"Tuvimos esa reunión donde escuchamos su perspectiva y su motivación para ser candidata y las razones que emergen desde las bases. Nos parece que es una excelente candidata y representa hoy día lo que el pueblo de Chile está demandando", afirmó el jefe de bancada, Luis Rocafull.

Narváez agradeció el respaldo de los diputados: "Seguimos siendo nosotros, creo yo, quienes podemos ofrecer a Chile lo que Chile necesita".

"Yo les agradezco mucho esta disposición, este apoyo, y reitero que me pongo al servicio del trabajo que ustedes realizan como así mismo de los candidatos y las candidatas al proceso constituyente", aseguró la psicóloga y ex asesora de ONU Mujeres, quien el 13 de enero comunicó, vía Twitter, su decisión de postularse como precandidata presidencial por su partido, respaldada incluso por la ex Presidenta Bachelet.

En el Partido Socialista aún no fijan fecha para sus primarias internas, mientras varios dirigentes creen que no habrá tras la irrupción de Narváez. No obstante, la ex vocera ha pedido primarias y la idea en la tienda es establecer un plazo para la inscripción de eventuales nuevos aspirantes. El Comité Central socialista se reunirá el jueves para definir el cronograma presidencial, luego de la bajada del senador José Miguel Insulza.