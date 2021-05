DC realizará este martes la Junta Nacional que ratificará la candidatura de Ximena Rincón

Tras siete horas de debate, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana acordó realizar este martes, a las 17:00 horas, la Junta Nacional -que originalmente tenía programada para la tarde de este lunes- en que se ratificará la candidatura presidencial de la senadora Ximena Rincón con miras a una eventual primaria de la oposición en julio, pese a que la propia abanderada le cerró la puerta al proceso.

La Junta Nacional fue aplazada en medio del "terremoto político" provocado por la mega elección de este fin de semana, con los independientes como grandes ganadores en la futura Convención Constitucional y con débiles resultados de la derecha y la ex Concertación.

Pese a que la DC no sufrió un retroceso significativo en materia de alcaldes y anotó un desempeño dentro de lo que esperaban en gobernadores regionales, sucumbió en convencionales: en la reunión de su mesa directiva este lunes, se dio cuenta de que, de los 12 puestos a los que aspiraban, lograron la elección de solo dos, y entre ellos, el propio presidente de la colectividad, Fuad Chahín.

Adicionalmente, la decisión ocurre cuando la encuesta Cadem posiciona a la presidenta del Senado, la también demócrata cristiana Yasna Provoste, como la figura política mejor evaluada del país.

En este contexto, la senadora Rincón dijo esta tarde haberle planteado a la mesa directiva de su partido que "es un error" inscribir en el Servicio Electoral las primarias de la oposición de aquí al miércoles, como obliga la ley.

CHAHÍN: "NO QUEREMOS QUE APAREZCA LA DC COMO RESTÁNDOSE DE LAS PRIMARIAS"

Al cierre del Consejo Nacional, Chahín, que más temprano dijo que para la ex Concertación es mejor darse un tiempo en lugar de tomar decisiones apresuradas, como pactar con las fuerzas ubicadas más a la izquierda, señaló que Rincón planteó sus dichos "como un análisis, una reflexión y lo discutimos hoy día. Creemos que, sin perjuicio de que si se toma esa decisión, vamos a estar en condiciones de poder conversar con los demás partidos, pero sabemos que esto no es unilateral. Lo que no queremos es que aparezca la DC como restándose de las primarias".

"Lo que hemos dicho es que, si se llega a la decisión de que hay que reflexionar sobre cuál es el mejor mecanismo, nosotros no queremos ser un obstáculo. Sin embargo, el Consejo Nacional ha planteado que no vamos a dejar de autorizar las primarias: si no lo hacemos mañana, nos quedamos fuera de las primarias", agregó el líder falangista.

MARATÓNICA JORNADA EN EL PPD Y EL PS

Las maratónicas reuniones también se extendieron al PPD y el PS. En la primera colectividad se ratificó que esperan que se realicen las primarias, aunque la disyuntiva es con qué fuerzas. Además, aclararon que el timonel, Heraldo Muñoz, sigue en carrera.

"Lo que creemos es que en el cuadro de la elección de ayer una primaria legal es imprescindible, porque te permite llegar y conversar con la ciudadanía. Una primaria legal tiene franja, por ejemplo, entonces, es fundamental para las fuerzas que ayer en la Convención no nos fue bien", dijo Francisco Vidal, presidente encargado de la tienda.