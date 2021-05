La candidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, dijo haberle planteado a la mesa directiva de su partido que "es un error" inscribir primarias legales de la centroizquierda de aquí al miércoles, como fuerzan los plazos legales. Tras los malos resultados de la ex Concertación en la elección de constituyentes del fin de semana, "no podemos inscribir la primaria legal, se necesita un análisis profundo de nuestro Consejo Nacional y de la Junta y, en torno a la reflexión que tomemos, definamos los caminos hacia adelante. Se necesita reflexión y seriedad a la hora de evaluar los escenarios posibles", enfatizó la senadora por el Maule. "Yo le he planteado a la mesa, formalmente, que creo que es un error inscribir las primarias este miércoles. Por lo tanto, pido que esto se evalúe y se reflexione en torno a lo que se va a hacer", añadió Rincón, enfatizando que "los partidos tradicionales han tenido un resultado desastroso" en los comicios, por lo que "hay que ver las responsabilidades, tomar decisiones y reevaluar el camino hacia adelante". "Creo que tenemos que buscar una unidad amplia, y eso no se logra en una primaria legal donde los plazos nos están encapsulando. Si queremos de verdad lograr el apoyo ciudadano, necesitamos ser capaces de construir los mínimos comunes que nos permitan enfrentar una elección de manera unitaria, para hacer posibles los máximos necesarios que el país nos está demandando", sentenció la abanderada falangista.

