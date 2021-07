Desbordes: "Carabineros tiene que disculparse" con Fabiola Campillai, "eso no está en discusión"

El candidato presidencial por Renovación Nacional (RN) y el Partido Regionalista Independiente (PRI) a las primarias presidenciales de Chile Vamos, Mario Desbordes, señaló que Fabiola Campillai "merece una disculpa de todo Chile, de todo el Estado, y por supuesto, también de Carabineros".

El pasado viernes se conoció que Fabiola Campillai, quien perdió la visión en ambos ojos tras ser impactada en su rostro por una bomba lacrimógena en su rostro a fines de noviembre de 2019, se reunió con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y -a la salida- sostuvo que "no pidió perdón".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Desbordes -quien fue oficial de Carabineros- dijo que "hay una negligencia grave que provocó lesiones a una mujer que perdió tanto y que merece una disculpa de todo Chile, de todo el Estado, y por supuesto, también Carabineros tiene que disculparse, eso no está en discusión".

"La lesión la provoca una bomba lacrimógena, ahora discutiremos si fue a propósito, si fue negligente", agregó y señaló que "la enorme mayoría de los carabineros hizo su trabajo con mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio, hubo algunos carabineros que cometieron delitos y eso tendrá que ser juzgado".

En los últimos días ha cobrado relevancia la libertad a aquellas personas que fueron detenidas durante el estallido social de finales del 2019, sobre todo por parte de la Convención Constitucional. En esta línea, Desbordes expresó que "no estoy de acuerdo, yo creo que aquí en Chile hoy día hay 27 a 28 personas privadas de libertad, los Juzgados de Garantía han revisado una y otra vez las causas para asegurarse que juntan los requisitos para estar privados de libertad".

"No soy partidario de dejar de impune a personas que incendiaron, saquearon, lesionaron, provocaron tremendos daños", acotó y cuestionó que la libertad a los detenidos sea solo para "encapuchados" y no para carabineros y militares: "O es para todos o es para nadie y yo creo que en este minuto ojalá no sea para nadie y se juzgue a todos", recalcó.

ARAUCANÍA: ESTADO DE SITIO PODRÍA SER, PERO NO PARA METER MILITARES

El aspirante a La Moneda se refirió a la situación que se vive en la Región de La Araucanía y señaló que "al pueblo mapuche le hemos firmado 40 compromisos, no hemos cumplido ni uno, muy pocos, y por lo tanto, para empezar hay que cumplir los compromisos" para intentar solucionar el conflicto en la zona.

Y que, seguido de aquello, hay que reconocer "la historia, los problemas que hemos provocado nosotros, y luego ahí ver que pasa con la violencia, porque primero hay que cumplir los compromisos, (así) le quitan el discurso a los violentos" y que luego de eso "enfrentar con todo el rigor de la ley actual" a quienes cometen delitos.

Desbordes dijo que no es "partidario" de que las Fuerzas Armadas se involucren en "el denominado conflicto mapuche", aunque "el estado de sitio podría ser, pero no para meter militares, aquí lo que hay que hacer es cortar el financiamiento: robo de madera, narcotráfico, extorsión, seguir el camino del dinero, y eso se está haciendo y se han logrado algunos avances importantes y, por supuesto, avanzar lo que yo creo es terrorismo", añadió.

POBREZA EN CHILE: "LAS AYUDAS LLEGARON TARDE", DICE DESBORDES

En los últimos días se conocieron los resultados de la encuesta Casen, que mostraron que la cifra de pobreza en nuestro país ya alcanza los dos dígitos y superó el 10%. Desbordes apunta que esto "nos demuestra que las ayudas llegaron tarde y poco" y aseguró que "si no es por los 10% (del retiro de los fondos previsionales), las cifras serían peores".

"Las cifras de crecimiento, que tanto de vanagloria el central y Hacienda, serían mucho peores todavía", dijo, aunque aclaró que "no era el ideal", pero se mostró contrario a un cuarto retiro de los fondos previsiones, porque "creo que la ayuda actual es mucho mejor, ahora pasamos a un IFE de 170 mil, salvo por la pyme, yo creo que el Gobierno está muy corto todavía con la pyme, está muy apretado, se sigue regateando".