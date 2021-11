Timonel UDI criticó dichos de Jadue por votantes de Parisi: "Hay que respetar a esa gente"

El timonel UDI Javier Macaya criticó los dichos del ex precandidato presidencial comunista Daniel Jadue, quien señaló que el votante de Franco Parisi "sólo mira su bolsillo", y expresó que "hay que ser capaces de leer lo que está ocurriendo en Chile, interpretar un sentimiento de harta sabiduría en los chilenos".

El alcalde de Recoleta caracterizó a los seguidores de Parisi como "individualistas" y con "poca conciencia de clase" en su programa "Sin Maquillaje" que transmite a través de redes sociales. Algo que fue criticado por el mismo ex candidato presidencial del Partido de la Gente, y por lo que Jadue tuvo que salir retractarse, catalogándolo como un "error".

Revisa aquí el momento:

En conversación con Cooperativa, Macaya indicó que "tenemos que apelar a un sentimiento de algo que pasó muy distinto a cualquier elección en el pasado en Chile, que se consolida definitivamente un cambio de ciclo político desde la elección del domingo pasado, que hay personas que están absolutamente desencantadas de las grandes coaliciones que han gobernado Chile en los últimos 30 años".

Estas personas, según el diputado UDI, vota "por ejemplo, por Franco Parisi, pero no es por un sentimiento que sólo les importe la plata, es un sentimiento de desafección, de personas que han ganado con esfuerzo, son emprendedores, que son capaces de mirar las cosas de una manera distinta a los códigos binarios en los que se ha manejado la política en los últimos años, y yo creo que eso es algo que hay que leer bien y hay que respetar a esa gente".

El también senador electo subrayó que "no hay que pensar que el elector va a hacer lo que les movilice o diga Franco Parisi", sino que "hay que ser capaces de leer lo que está ocurriendo en Chile, interpretar un sentimiento de harta sabiduría en los chilenos que creo que al final la democracia tiene eso: demuestra sabiduría, que el pueblo de Chile es un pueblo que no es indiferente a cómo se muevan sus líderes, todo me indica que se están moviendo hacia el sentido común".

Finalmente, el presidente de la UDI reflexionó que la candidatura de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) se está moviendo "hacia un rol cada vez más hegemónico del Partido Comunista que de alguna manera le está marcando la pauta" y que mientras el presidenciable "trata de arrancar de esa pauta, trata de dar señales hacia el centro", pero que al final "a la hora de votar" lo hace en contra del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, criticó.