Cámara Baja aprobó extender Estado de Excepción en la Macrozona Sur: Boric votó en contra

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este miércoles la solicitud del Presidente Sebastián Piñera de extender el estado de excepción que decretó el Gobierno para militarizar la zona cuatro provincias de la Macrozona Sur, epicentro del llamado conflicto mapuche y escenario de múltiples episodios de violencia rural.

Con 80 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones, la Cámara Baja visó la medida y el Senado deberá tramitarla durante esta tarde.

Uno de los votos más esperado era el de Gabriel Boric luego de que el Gobierno lo emplazara a aprobar la iniciativa. Finalmente, el diputado votó en contra. En esta línea, su par RN Miguel Mellado criticó que "ese discurso que tiene ahora, porque es un experto en dar volteretas, vaya a La Araucanía, se junte con las víctimas de la violencia, y cuando venga de nuevo la extensión del próximo estado de excepción, él enmiende su accionar que hoy día hizo".

🔵 AHORA: Cámara de diputadas y diputados aprueba la extensión de excepción en la macrozona sur, hasta el próximo 11 de diciembre. Tramitación continúa en el Senado, desde las 16 hrs/@Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/a56vsl6Gyl — Francisco Becerra (@panbecerra) November 24, 2021

De aprobarse en el Senado, el Estado de Excepción en la Macrozona Sur sufriría su segunda extensión, luego de que el martes 9 de noviembre fuera aprobada su prórroga por un plazo de 15 días, por lo que duraría hasta el próximo 11 de diciembre.

GOBIERNO CELEBRA

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, valoró el apoyo a esta medida y sostuvo que es tan necesario en cuatro provincias de dos regiones de la macrozona sur, y es importante destacar algunos conceptos: lo primero, es necesario extenderlo porque cuando uno conversa no solamente con las autoridades, cuando uno conversa con las organizaciones sociales, con los alcaldes, con los dirigentes sociales, hay un amplio consenso de que este estado de excepción constitucional ha mejorado la calidad de vida".

Por su parte, el diputado Ricardo Celis (PPD) indicó que "el Gobierno no ha entendido, o no ha querido entender, que no es solamente el uso de la fuerza la forma de solucionar el problema que existe entre el Estado y el pueblo mapuche, y que ha generado una violencia inusitada en la región donde todos estamos por condenarla. Se necesita la gestión política y este Gobierno se ha negado o no ha hecho nada en esa materia".

Finalmente, esta medida será votada a las 16:00 horas en la Sala del Senado y ya cuenta con un voto oficialista menos: el UDI José Durana acotó que "no estoy disponible a votar por el estado de excepción constitucional (...) si es que finalmente el Gobierno no decide aplazar la apertura de fronteras, fundamental el paso Chacalluta, por motivos de salud. La Región de Arica y Parinacota no tiene por qué estar expuesta a un aumento en el alza de los contagios después de todo lo que nosotros nos ha tocado vivir".