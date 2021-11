Jadue tras señalar que el votante de Parisi "sólo mira su bolsillo": "Fue un error"

Daniel Jadue (PC), ex candidato presidencial de Apruebo Dignidad -derrotado en primarias por Gabriel Boric-, salió al paso de la crítica caracterización que hizo del votante de Franco Parisi y admitió que su formulamiento fue "un error".

La última jornada, en el programa "Sin Maquillaje" que transmite el alcalde comunista vía redes sociales, planteó que el electorado del abanderado del Partido de la Gente, que resultó tercero en la presidencial del domingo, está compuesto por personas "tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase (...) gente que mira sólo por su bolsillo y se moviliza nada más que por esos intereses".

Viralizadas las palabras hoy, Parisi respondió a "la torpeza que dijo Jadue", también mediante un video colgado en las plataformas digitales.

"Si tú tienes problemas con Boric porque la derecha le ayudó a ganar la primaria y ganarte a ti, bueno, pelea con él, pero, por favor, no te metas con la gente del PDG ni menos con la gente del norte de Chile, que es muy trabajadora, le pone empeño, y lo único que hace la élite política -a la cual tú perteneces- es sacarle la plata a través de impuestos y mentiras", acusó directamente el dos veces aspirante a La Moneda.

En medio de las críticas, el jefe comunal de Recoleta pidió perdón a través de Twitter.

"Por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error. Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa Gabriel Boric", expresó.

"Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile", enfatizó Jadue.

