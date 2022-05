Desbordes y eventual suspensión de RN: Me tiene sin cuidado; estoy preocupado del plebiscito

El ex timonel Mario Desbordes arremetió nuevamente contra la directiva de Renovación Nacional y el Tribunal Supremo (TS) del partido, que lo sancionó y propuso suspender su militancia, lo que le impediría volver a postular a la testera que lideró entre 2018 y 2020.

"No hay ningún argumento jurídico. Dicen que yo afecté a la seguridad nacional por haberle hecho críticas a Andrés Allamad y al Presidente Piñera, pero esas son críticas políticas... Hay que ser muy burro para pensar que eso busca atentar con la seguridad nacional", fustigó el ex diputado.

"Buscan sacarme de la discusión política, buscan sacarme del partido", aseguró Desbordes, que citando al Bombo Fica agregó: "Una suspensión de un año; sospechosa la cuestión que justo calza con la elección interna del próximo año".

"Pero a mí no me interesa, no estoy en esa vía, no estoy en una discusión para el partido, estoy preocupado del plebiscito, estoy preocupado de que tengamos reformas. No voy a estar discutiendo más allá de Renovación Nacional... Que me tiene sin cuidado si me suspenden", agregó el ex ministro.

"NUESTRO FUTURO ES MÁS IMPORTANTE"

La vicepresidenta de Renovación Nacional, Karin Luco, enfatizó que "el Tribunal Supremo es un ente independiente, que no depende de la directiva, no depende de nada; es elegido por los consejeros generales, entonces hay que dejar que la institución funcione".

"No me quiero referir a lo que diga o no diga Mario Desbordes, yo creo que nuestro futuro es más importante", agregó.