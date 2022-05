RN sancionó a Desbordes, que acusa a la directiva de "estalinista" y adelanta nuevo movimiento

El ex timonel Mario Desbordes arremetió duramente contra la directiva de Renovación Nacional y el Tribunal Supremo (TS) del partido, que lo sancionó y propuso suspender su militancia, lo que le impediría volver a postular a la testera que lideró entre 2018 y 2020.

Según La Segunda, la última jornada, mediante una resolución firmada por el "Ministro Tribunal Unipersonal" del TS de la colectividad, Rodrigo Barrientos, se le aplicó una censura por escrito a Desbordes y también propuso al pleno del Tribunal la "suspensión en el ejercicio de los derechos del afiliado por el plazo de un año". Esto, a raíz de una denuncia hecha el 20 de enero por seis dirigentes regionales tras las fuertes críticas de Desbordes contra el propio TS y el ex canciller Andrés Allamand cuando éste impulsó la firma de un acuerdo con Argentina que, según el otrora ministro de Defensa, podría afectar el tema limítrofe.

"Lo que hice fueron críticas políticas normales, pero no me sorprende lo resuelto en el Tribunal. La directiva del partido ha actuado de manera estalinista. Lo que quiere es el control total y tiene la complicidad del TS, pues al menos cinco de sus integrantes, según lo señaló el propio Tomás Fuentes, son completamente controlados por la directiva. Así que seguro van a ratificar lo propuesto por Barrientos", reaccionó Desbordes en entrevista con el vespertino, en la que denunció "parcialidad absoluta, sesgo" del TS.

"Esta directiva quiere suspenderme, busca palos blancos en regiones que hacen la denuncia y ésta ya está conversada con el TS, y si usted se fija la suspensión es casualmente justo hasta la próxima elección. O sea, lo que quieren hacer es sacarme del camino en la próxima elección de mesa, porque saben que internamente les puedo ganar", insistió.

De acuerdo con su visión, las actuaciones del partido en su contra las encabeza el diputado Diego Schalper, secretario general de RN. "No hay ninguna duda, él ha tenido la patudez de anunciar sanciones antes que el TS me las notifique. Aquí no hay ningún pudor. Hoy los tribunales supremos de Renovación son el brazo armado de la directiva".

A su juicio, el actual timonel Francisco Chahuán "no tiene ningún control sobre el partido", no obstante que "en esto sí ha colaborado; de hecho, hay un integrante del TS que es de su círculo íntimo, que es Pedro Pizarro". Pero "el partido hoy lo manejan Carlos Larraín en las sombras, Andrés Allamand desde España, y Diego Schalper es el brazo operativo", acusó.

Con todo, no está seguro sobre si llevar la situación a la justicia ordinaria. "No sé si vale la pena. Esto es una mezcla de totalitarismo, de actitud estalinista con la camorra. Entonces, me pregunto, ¿se puede interactuar con gente así? Ni siquiera razonan. Me daría vergüenza llevar los mamarrachos (de fallos) de este tribunal a la Corte de Apelaciones".

FUTURO REFERENTE POLÍTICO QUE "DARÁ QUE HABLAR"

Desbordes ha formulado muchos cuestionamientos contra la directiva de Chahuán y en diciembre ya había puesto sobre la mesa la opción de renunciar a RN. Pero en el escenario actual del país, "eso no es tema hoy día", puntualizó en La Segunda, subrayando que "hoy el tema es el proceso constituyente; y lo que haga en RN lo voy a anunciar después del plebiscito, ahora no".

Sin embargo, si decide continuar o finalmente dejar el partido, descarta que la visión que él quiere imprimirle a la derecha esté en riesgo. "El proyecto de derecha social sigue adelante", afirmó, adelantando asimismo que "estamos trabajando con un grupo de diputados que incluso van más allá de RN, hay diputados de otros partidos de Chile Vamos y de fuera de la coalición para conformar un referente, un movimiento, no un partido necesariamente".

"Es un tema que estamos conversando, para ir ayudando en las grandes reformas, para colaborar en la agenda antiabusos. Vamos a dar bastante que hablar en los próximos meses, porque creo que justamente es la mirada que necesita Chile y la que necesita este Gobierno para sacar adelante varias cosas", complementó.

"He estado en contacto con un grupo grande de parlamentarios, senadores, diputados, que me han pedido que trabajemos juntos varias reformas", añadió, recalcando que "en eso me voy a empeñar ahora y para eso no necesito militar".

"Me interesa colaborar a que entendamos desde la perspectiva de la centroderecha un contenido social en serio", expresó, advirtiendo, en ese marco, que "si se impone la postura de un sector de la derecha de no hacer nada, lo que van a lograr es un estallido en un año más".